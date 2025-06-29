"Інструмент, що не має альтернатив": Зеленський пояснив рішення про вихід з Оттавської конвенції

Президент України Володимир Зеленський пояснив рішення стосовно виходу з Оттавської конвенції, яка передбачала заборону використання протипіхотних мін.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента, оприлюднене у неділю, 29 червня. Зазначимо, що він підписав указ, яким ввелося в дію рішення РНБО з цього приводу.

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Як Зеленський пояснив це рішення

Український президент констатував, що рішення стосується конвенції про заборону протипіхотних мін, наголосивши, що Росія ніколи не була учасницею цієї конвенції та надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни.

Причому не тільки зараз, у війні проти України. Це фірмовий почерк російських убивць – знищувати життя всіма методами, які в них є. І хімічну зброю, і балістику, зокрема ракети середньої дальності, також різні типи мін, зокрема протипіхотні. На жаль, так,

– заявив він.

За його словами, Україна бачить, як європейські сусіди реагують на загрозу з боку Росії, і знає складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Володимир Зеленський назвав це політичним кроком.

"Даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватися. Це стосується всіх країн, які по периметру російських кордонів. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони", – додав він.

Нагадаємо, в МЗС повідомляли, що війна Росії проти України вже змусила Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію, теж переглянути свою позицію та ухвалити спільне політичне рішення щодо виходу з Оттавської конвенції.