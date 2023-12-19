Інтенсивність бойових дій зросла, Росія атакувала на 6 напрямках: карта фронту на 19 грудня

Ситуація на фронті складна, зросла кількість бойових зіткнень. Упродовж останньої доби відбулось щонайменше 105, це на 13 більше, ніж переддень. Найбільше атак зафіксовано біля Авдіївки – 24.

Попри значну активізацію російських окупантів на низці напрямків, українські захисники стійко тримають оборону. Про ситуацію на фронті станом на 19 грудня розповідає 24 Канал, аналізуючи дані ранкового зведення Генштабу, аналітиків Інституту вивчення війни та дані онлайн-мапи DeepState.

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У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські захисники відбили 5 атак ворога в районах Синьківки та на схід від Петропавлівки Харківської області, — йдеться у зведенні Генштабу.

Синьківка на карті:

Ситуація на усіх напрямках фронту

На Лиманському напрямі ЗСУ відбили 10 атак поблизу Макіївки Луганської області та на схід від Тернів, Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 21 атаку ворога у Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. При цьому українські воїни завдають великих втрат ворогу в техніці та живій силі. ЗСУ також закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку.

Росіяни намагаються оточити Авдіївку: карта

! Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Сили оборони відбили 11 атак противника в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямі було відбито 13 атак. Сили оборони стримують ворога неподалік Новомихайлівки Донецької області.

Водночас на Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Щодо Запорізького напрямку, на ньому було відбито 17 атак за останню добу. Вони були скоєні ворогом на захід від Новопокровки та Роботиного Запорізької області.

Водночас, на Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження тилам противника.

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Чи вистачає боєприпасів

Раніше командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про згортання деяких операцій через нестачу боєприпасів. Зокрема, за його словами, Силам оборони по всій лінії фронту бракує 122-мм та 152-мм снарядів.

У звіт аналітиків ISW зауважили, що від початку війни обидві сторони витратили значну частину снарядів зі своїх запасів 122-мм та 152-мм радянських часів, що спонукало їх шукати запаси за кордоном.

Росія отримала відповідну допомогу від Північної Кореї.

Україна шукає підтримки серед західних союзників.

Аналітики зазначили, що незрозуміло, що може стати перешкодою для України в отриманні нових 122-мм та 152-мм артилерійських снарядів.

Крім того, українська армія все частіше використовує на полі бою отримані від Заходу 155-мм снаряди, тому затримки західної допомоги могли б вплинути саме на постачання цих снарядів.