Інтереси пропаганди вище закону і моралі: реакція МЗС на судилище над захисниками-іноземцями

На Донбасі окупанти засудили до смертної кари двох громадян Великої Британії та одного марокканця. На цей абсурд 21-го століття відреагували у МЗС України.

У коментарі 24 каналу речник міністерства Олег Ніколенко наголосив, що усі іноземці, які воюють на території України у складі Збройних Сил України, є військовослужбовцями ЗСУ. Тому так званий "судовий процес" над взятими бойовиками у полон іноземцями-захисниками є "нікчемним".

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Реакція МЗС на судилище окупантів над захисниками-іноземцями

Речник Міністерства закордонних справ України зауважив, що відповідно до міжнародного гуманітарного права, на взятих у полон іноземців поширюється правовий статус комбатантів.

Усі військовослужбовці ЗСУ, які потрапляють у полон ворога, зокрема й іноземні добровольці, користуються правами військовополонених. Тому, за міжнародним гуманітарним правом, росіянам й бойовикам заборонено застосовувати щодо них насилля, залякувати чи негуманно поводитися з ними.

Так званий "судовий процес" над військовослужбовцями ЗСУ на окупованих українських територіях є нікчемним. Подібні публічні судилища ставлять інтереси пропаганди вище закону і моралі, підривають механізми повернення військовополонених,

– наголосив Ніколенко.

До слова, посадовець додав, що український уряд й далі докладатиме максимальних зусиль заради звільнення всіх захисників України, зокрема й іноземних добровольців, що воювали на нашому боці.

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Що відомо про абсурдний вирок так званого "суду" квазіреспубліки "ДНР"

У так званій республіці "ДНР" бойовики засудили до смертної кари двох громадян Великої Британії – Ейдена Асліна та Шона Піннера, а також одного громадянина Марокко – Саадуна Брагіма. Чоловіки воювали як добровольці на боці України, втім їх взяли у полон російські окупанти.

Захист іноземних військовополонених, яким "призначили" смертний вирок, разом з віцепрем'єром Великої Британії Домініком Раабом раніше запевняли, що будуть оскаржувати подібні рішення так званого "суду" квазіреспубліки "ДНР".

На абсурдне судилище над іноземцями-захисниками України уже відреагували у Лондоні – британська міністерка закордонних справ Ліз Трасс засудила дії окупаційної "влади" Донбасу. Вона наголосила, що цей фіктивний вирок не має жодної законної сили.

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