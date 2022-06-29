Найсміливіша армія світу, – в Інтернаціональному легіоні поділилися враженнями від служби в ЗСУ

У війні проти Росії на рівні з нашими військовими борються представники Інтернаціонального легіону. Їхній спікер поділився враженнями від ЗСУ та розповів про задачі на фронті.

Спікер Інтернаціонального легіону оборони України Дам'єн Магру розповів про свої враження під час телемарафону. В ефірі він підкреслив, що усі захоплені українськими військовими.

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Українська армія – найсміливіша у світі

Передовсім він зауважив, що до початку війни був цивільним. Тож, ясна річ, його основні враження пов'язані з тим фактом, що він узагалі служить. Але ще більше його надихають саме українські військові.

Він підкреслив, що враження від української армії та ЗСУ надзвичайно позитивні. Магру додав, що в легіоні всі поважають наших військових. А ще вони вражені мудрістю та сміливістю українських побратимів і посестер.

Це найсміливіша армія у світі. Я думаю, ніхто б навіть не сперечався,

– підкреслив Магру.

Він додав, що бойовий дух як у легіонерів, так і в ЗСУ залишається на дуже високому рівні. І на це не впливають труднощі, з якими доводиться стикатись на фронті.

Задачі легіонерів не сильно відрізняються від ЗСУ

Спікер додав, що у легіону є різні угруповання та формування. І вони розкидані по всій лінії фронту. Там військові виконують різноманітні задачі, які залежать безпосередньо від місцевості та ситуації.

Є військові, у яких інтенсивніші операції. А є ті, хто допомагає утримувати оборону на окремих ділянках фронту. Та й задачі що у ЗСУ, що у легіонерів нічим не відрізняються. Лиш, додав Магру, останні продемонстрували, що відмінно справляються з боями у міських умовах. Наприклад, у тому ж таки Сєвєродонецьку.

Легіонери на рівні з нашими військовими боронять Україну. І так само вони знищують російських загарбників. А втрати у ворога, підкреслимо, зростають щоденно.

Уже понад 35 тисяч окупантів вдалось ліквідувати

Від початку повномасштабного вторгнення до лав "двохсотих" вдалось відправити 35 450 російських бійців. Упродовж минулої доби захисники та захисниці знищили 200 загарбників.

Крім того, на балансі ворога продовжує скорочуватись техніка. На брухт уже перетворили 1572 танки, 3720 бойових броньованих машин, 781 артилерійську систему, 246 реактивних систем залпового вогню, 103 одиниці ППО.

Також військові знищили 217 літаків, 185 гелікоптерів, 640 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 142 крилаті ракети, 14 суден, 2598 автомобілів і автоцистерн, а також 61 одиницю спеціальної техніки.

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