Інтерпайп спростував звинувачення у співпраці з Росією
Джерело:Інтерпайп
Українська промислова компанія Інтерпайп спростовує інформацію, поширену минулого тижня у ЗМІ, щодо співпраці із Росією. За інформацією бізнес-групи, "вкид" було запущено із ціллю дискредитувати Інтерпайп.
Як підкреслюється у повідомленні компанії, патріотична позиція Інтерпайп завжди була подразником для Росії. Так, ще у 2019 році держава-агресорка запровадила ембарго на продукцію компанії та внесла її керівництво до санкційних списків.
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Компанія спростувала співпрацю з Росією та розповіла про допомогу ЗСУ
"Інтерпайп ні за яких умов та у жодному форматі не працює на ринку Росії. Серія публікацій в ангажованих та недобросовісних ЗМІ на цю тему є недостовірною та ініційована недоброчесними конкурентами з метою завдання шкоди діловій репутації компанії, як провідного національного виробника сталевих труб та залізничної продукції", – заявляє компанія.
В компанії також підкреслили, що із самого початку повномасштабної агресії Росії допомагають утримувати економічну стабільність країни:
Наші заводи, особливо у Нікополі, працюють в умовах постійних артилерійських обстрілів з боку росіян. Компанія стабільно виплачує заробітну плату всім співробітникам. Інтерпайп надає системну допомогу Збройним Силам України, медикам та цивільним. Зараз майже 1 тисяча наших працівників служить у лавах ЗСУ та Територіальної Оборони.
Наразі продукція Інтерпайп експортується на світові ринки Євросоюзу, США, країн Близького сходу. Компанія є постачальником продукції світовим лідерам нафтогазової галузі та машинобудування: ThyssenKrupp, Liebherr, ADNOC, Qatar Petroleum, Alstom, Siemens, VTG, Deutsche Bahn тощо. Також Інтерпайп є багаторічним надійним партнером нафтогазової галузі України.
Про компанію
- Інтерпайп – українська промислова компанія, виробник сталевих труб та залізничної продукції.
- Продукція компанії постачається більш ніж у 80 країн світу через мережу торгових офісів, розміщених на ключових ринках Близького Сходу, Північної Америки та Європи.
- У 2022 році Інтерпайп реалізував 384 тисяч тонн трубної продукції та 87 тисяч тонн залізничної продукції. Продаж залізничних продуктів здійснюється під брендом KLW.
- В Інтерпайп працюють 10 тисяч співробітників. У 2022 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 2,8 мільярда гривень.