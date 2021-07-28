"Інтерсіті" Київ – Запоріжжя затримується на 3 години: з чим це пов'язано
28 липня 2021 , 18:31Читать новость на русском
Джерело:телеграм Укрзалізниці
Потяг Інтерсіті+ №732 Київ – Запоріжжя 28 липня затримується у дорозі приблизно на 3 години. Причиною стала технічна несправність.
Пресслужба Укрзалізниці розповіла, що "о 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя".
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Орієнтовний час затримки – 3 години. Також із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва, час відправлення додатково оголосять по станції Запоріжжя,
– мовиться у повідомленні.
Пресслужба наголосила, що "Укрзалізниця перепрошує за незручності та закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу та на офіційних каналах перевізника".Зауважте! Через аварійне відключення напруги на головному залізничному вокзалі Києва 26 липня 7 потягів не змогли рушити з місця
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