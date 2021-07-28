"Інтерсіті" Київ – Запоріжжя затримується на 3 години: з чим це пов'язано

Потяг Інтерсіті+ №732 Київ – Запоріжжя 28 липня затримується у дорозі приблизно на 3 години. Причиною стала технічна несправність.

Пресслужба Укрзалізниці розповіла, що "о 16:20 з допоміжним локомотивом поїзд вирушив з-під Синельникова до Запоріжжя".

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Орієнтовний час затримки – 3 години. Також із затримкою вирушить і зворотний рейс до Києва, час відправлення додатково оголосять по станції Запоріжжя,

– мовиться у повідомленні.

Пресслужба наголосила, що "Укрзалізниця перепрошує за незручності та закликає уважно стежити за оновленнями на табло вокзалу та на офіційних каналах перевізника".

Укрзалізниця: останні новини

Укрзалізниця у липні 2021 року показала 7 оновлених пасажирських вагонів, які мають поповнити склад потягу Інтерсіті №738/737 Київ – Запоріжжя. Зокрема, вагони обладнали сучасними системами відеоспостереження, кондиціонування повітря.

У липні Верховна Рада ратифікувала угоду, відповідно до якої Франція надасть офіційну підтримку Укрзалізниці в оновленні парку вантажних електричних локомотивів.