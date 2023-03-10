Інтервали між масованими ракетними атаками Росії зростатимуть, – розвідка

Інтервали між російськими обстрілами збільшилися, і найближчим часом ворогу навряд чи вдасться відновити попередню інтенсивність атак.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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За його словами, у ворога "критично низькі" запаси багатьох видів ракетних озброєнь. До останньої масованої атаки ворог готувався місяць. Це пов'язано з тим, що росіяни намагаються надолужити витрати боєприпасів через виробництво, але виробляти в належній кількості вони не можуть.

"Калібрів" у них залишилося 7% від кількості, що була на початку повномасштабної агресії. Не можуть вони надолужити навіть через виробництво ті витрати,

– заявив Юсов.

Росії не вистачає потужностей для виробництва

Водночас він зауважив, що Росія намагається використовувати всі підходи, щоб обійти санкції, зокрема контрабанду, "сірі" схеми постачання необхідних складових для виробництва озброєння.

"Частково це може вдаватися, але не в тих обсягах, які задовольняли б потреби російського військово-промислового комплексу, особливо у виробництві сучасних видів озброєння, навіть коли ми говоримо про застарілі", – сказав представник ГУР.

При цьому, за його словами, це не означає, що ракети у Росії закінчилися. Втім, не йдеться про незмінний запас.

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Масований ракетний удар 9 березня: головне

Окупанти використали 6 гіперзвукових ракет "Кинджал", які українська ППО поки не може перехоплювати.

Загалом росіяни зробили аж 81 пуск різних ракет. Сили ППО із 48 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" знищили 34 крилаті ракети. Також збили 4 дрони-камікадзе.

За словами військового експерта Павла Нарожного, раніше росіяни нібито лише тричі використовували ракети "Кинджал" у війні проти України.

9 березня Росія знову запустила понад 80 різних ракет по території України. Серед них були й дефіцитні "Кинджали", яких в окупантів всього кілька десятків.