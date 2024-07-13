"Багато чого тут контролювали": Буданов пригадав останній візит голови російського ГРУ до Києва

Кирило Буданов прийшов в українську розвідку у 2007 році. Очільник ГУР каже, що в той час Росія багато чого контролювала в Україні.

Зокрема, Буданов згадує, що останній візит голови Головного розвідувального управління Росії до Києва відбувся прямо напередодні Майдану – у 2013 році. Глава розвідки не приховує, що сам цей факт йому вкрай неприємний.

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Зв'язки з Росією до 2014 року

Хто наш ворог – у ті часи було питанням абстракт­ним. Зв'язки з Росією в українських спецслужб тоді були міцні, Росія багато чого тут контролювала,

– зазначає Буданов.

Нещодавно видання Time опублікувало матеріал, у якому зазначено, у з того часу у спецслужбах України вдалося викрити 2,5 тисячі російських "кротів". Коментуючи очищення ГУР від ворожих співробітників, Буданов акцентував, що є вороги, а є зрадники. Він розповів, що вороги пішли самостійно саме після подій Майдану. А робота по зрадниках продовжується – і її ще багато.

До слова, також Кирило Буданов прокоментував останній замах на його життя, якому вдалося запобігти у травні цього року. Очільник ГУР сподівається, що він був не останнім, адже йому подобається це. За слова Буданова, це означає, що розвідка робить свою роботу правильно.