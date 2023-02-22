Мекання і "дон-дон": як Кадиров вражав Скабєєву своїми інтелектуальними здібностями

Цей розбір присвячений "важливому" інтерв'ю, яке "великий державний діяч та полководець" Рамзан Кадиров дав "видатній журналістці та громадській діячці" Ользі Скабєєвій. Далі читайте в ексклюзивному блозі для сайту 24 Каналу.

Грозний – передова для росіян

Ці двоє рано чи пізно таки мусили зустрітися та обнюхати один одного. Саме це нарешті сталося. Отож проаналізуймо цей цирк.

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В інтерв'ю було багато розмов про фронт, отож записати його вирішили майже на передовій – в Грозному. Ви, звісно, ​​скажете, що Грозний – це не передова, а глибокий тил. Але ви помиляєтесь. Тил для Кадирова, як і для будь-якого іншого російського чиновника – це Дубай. А Грозний – це лише 800 кілометрів від України. Тобто це місто, яке розташоване у зоні потенційної дії бойових голубів.

Я зовсім не здивуюся, якщо на роковини повномасштабного вторгнення в Україну глава Чечні на всякий випадок втече зі своєї батьківщини якомога далі.

То що ж розповів світу генерал-полковник першого армійського тікток корпусу? Які нові перемоги він обіцяє? Що нове російська армія взяла за минулу добу? Адже всім відомо, що "найправдивішу" інформацію завжди озвучує саме Рамзан Кадиров? То ж послухаймо.

Скабєєва питає в Кадирова про переговори: відео

Що переговори? А як вже взяття Києва? Скасовується?

Кадиров розказує про переговори "з народом": відео

А ні, переговори все-таки будуть, але не з Зеленським.

Кадиров вигадує прикметники для Зеленського: відео

Схоже, почесний академік Росії на уроках російської мови зараз вивчає програму за 6-й клас – слова, запозичені з інших мов. Все на "ист".

Мекання й мукання від Кадирова

До речі, ми підрахували, скільки разів за 20 хвилин інтерв'ю Кадиров сказав "дон". 347. Я нагадаю, що це член вищої ради партії "Єдина Росія", герой Росії й почесний академік Російської академії природничих наук. Два російські виші видали Кадирову дипломи про здобуття вищої освіти, а останні 19 років він ще й вважається слухачем Російської академії державної служби при президентові країни. У Росії у Кадирова в 3 рази більше нагород, ніж в академіка Сахарова.

Скабєєва поставила Кадирову заздалегідь підготовлене питання нібито від всіх росіян про те, що ті бояться, що війна триватиме десятиліттями. Ось тут академік і поплив – йому не вдалося запам'ятати текст.

Кадиров почав нести нісенітниці:

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Далі було багато нерозбірливого тексту, якогось мукання, розповідей про "пана" Гітлера тощо. Схоже, навіть Скабєєва пожаліла, що приїхала на це інтерв'ю.

Згодом показали фірмовий номер російської пропаганди – Кадиров заявив, що армія держави-агресорки воює максимум на 19%. І ось тепер постає питання – якщо Росія вдерлася в Україну, щоб у Росії був мир, як каже Кадиров, то чому вона воює на 19%? Тобто російська влада хоче миру у своїй країні лише на 19%? Це означає, що на 81% вони хотіли, щоб війна все-таки прийшла в Росію?

Чи може річ у тому, що кремлівська пропаганда просто зламалася раз і назавжди та вже нездатна пояснити те, що відбувається, не тільки власним масам, а й самій собі?

Скабєєва отримує задоволення, коли хтось з її братви осоромлюється на камеру. Отож вона вирішила добити путінського конюха Кадирова питаннями, на які ніхто в Росії не має відповіді.

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Кадиров більше нікого не лякає

Після ще кількох таких питань Кадиров ледве стримував сльози і думав тільки про те, коли ця ненормальна вже поїде назад до Москви. Щоб він зміг нарешті повернутися до своїх справді важливих державних питань – гладити коней і мчати центром міста на джипі з тонованими вікнами. Однак великому синові Росії доводиться терпіти й 1875 разів "клянутися" захопити Київ чи хоча б якийсь районний центр.

Про що говорить це інтерв'ю?

Московські маніяки або свідомо почали зливати свого занедбаного намісника, щоб повісити на нього всіх собак за поразки у війні;

або Москва просто втрачає контроль над своїми "головами, що говорять".

Більш непереконливе та відверто ганебне інтерв'ю важко навіть уявити. Кадирова завжди використовували для того, щоб тиснути на найпопулярнішу серед росіян властивість – первісний страх перед усім. Якщо ще 2022 року він абияк справлявся з роллю лякалки, то тепер остаточно перейшов в опудало.

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Сам же він, попри всі свої інтелектуальні здібності, на тваринному рівні здогадується, що його господарям незабаром прийде кінець. Кадиров досі щось белькоче про правильність дій Путіна, але вже зовсім без ентузіазму.

Всі його сили зараз йдуть на те, щоб відчути: хто стане наступним господарем Росії і в який саме момент потрібно зробити свій коронний номер – зраду. Однак тепер не чеченського народу, а самого Путіна. Хоча військовий злочинець Кадиров не здогадується, що це йому вже не допоможе.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: