Мінімум деталей, але всі правдиві: Жирнов проаналізував інтерв'ю колишнього зв'язківця Путіна

Капітан Федеральної служби охорони Росії, який до середини жовтня працював на Владіміра Путіна, дав інтерв’ю, в якому розкрив цікаві факти про життя російського диктатора. Зі слів Гліба Каракулова стало відомо, у який спосіб президент Росії був забезпечений таємним зв'язком.

Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії. За його словами, колишній працівник спецслужби, який втік, все ж є совісною людиною.

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Що насправді відбувається у житті у Путіна

Сергій Жирнов пояснив, що Каракулов розповів про кабінети Путіна, організацію зв'язку, скільки людей з ним виїжджають у які відрядження, як це готується, скільки грошей на це йде. Втім, це мінімальна інформація, яка могла прозвучати з його вуст.

Проте він не противник ідеологічного режиму, тобто він не розповів більш цікаву інформацію: про двійників, Кабаєву, дітей, коханок,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

На його думку, у Гліба Каракулова немає особливих деталей про Путіна. Він не слухав розмови диктатора, хоч і відповідав за забезпечення секретним зв'язком.

"Він просто надавав телефон, Путін залишався на одинці з телефоном і вів свої розмови. При цьому не присутній офіцер зв'язку і не слухає з гарнітурою паралельно ці розмови", – переконаний Жирнов.

За його словами, колишній охоронець Путіна все ж підтвердив, всі кабінети у бункерах очільника Росії абсолютно однакові: в Кремлі, Ново-Огарьово, Валдаї, Сочі.

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Секретна інформація про маневри Путіна

Сергій Жирнов додав, що все ж капітан Федеральної служби охорони промовився про те, що було так, що Путін залишався в Сочі у своїй резиденції, а його кортеж з усім приладдям їхав у аеропорт. Так створювалася ілюзія того, що президент Росії повертається до Москви.

Можливо, там був і якийсь двійник, який виїжджав замість нього у Москву. Каракулов, звісно, цього не сказав, але малося на увазі, що там розігрувалася театральна вистава,

– припустив колишній співробітник КДБ.

На його думку, як підтвердження – те, що його колеги казали, що залишаються на місці працювати, тобто забезпечувати всім необхідним Путіна.

"Він підтвердив деталі про бронепотяг", – заявив Жирнов.

Гліб Каракулов пояснив, що абсолютно всі літаки в Росії відстежуються через програми та навіть інтернет. Натомість ситуація з потягами значно інша, через що диктатор намагається пересуватися саме у такий спосіб й бути непомітним.

Особливість роботи в російського диктатора

Сергій Жирнов додав, що у своєму інтерв'ю Гліб Каракулов як людина, яка працювала на Путіна, розповів все, що знав.

Будучи капітаном Федеральної служб охорони, яка є секретним органом, що уторився з колишньої "дев'ятки" КДБ, помноженої на ФАПСІ, він працював інженером.

Це, безумовно, дуже пристойна людина, бо сказав, що 24 лютого, коли він почув про напад Росії на Україну, перебував у заціпенінні пів години й для себе зрозумів, що прийшла червона межа,

– пояснив Жирнов.

За його словами, Каракулов саме в той момент зрозумів, що до цього моменту служив путінському режиму.

"Але все-таки себе заспокоював, що "я технар, нічим не забруднений, моя справа – забезпечити зв'язок, такий же зв'язок я можу забезпечити прем'єр-міністру, кому завгодно – олігарху якомусь", – наголосив ексспівробітник КДБ.

На його думку, до того ж Каракулов заспокоював себе, що це місце роботи є доволі престижним, бо ж мав профільну військову освіту.

Він вважав, що йому пощастило, коли запропонували таку роботу, тому що ця робота з одного боку – це така романтика, тому що все таки очільник держави, їздити з ним у відрядження, забезпечувати зв'язок,

– розповів Жирнов, додаючи, що в армії перспектив у нього було б мало.

Водночас капітан Федеральної служби охорони, ймовірно, мав деякі сумніви щодо своєї роботи.

Що загрожує Каракулову

Сергій Жирнов підкреслив, що він не обманює і не намагається виступати борцем із путінським режимом.

Його дратувала ця вся Z-патріотика, бо його колеги вважали своїм обов'язком вести розмови про те, що "здраствуй, боротьба із неонацистами українськими",

– зауважив він.

За його словами, на фоні цього Каракулов навіть мав конфлікти із тестем та тещею, які уважно слухали телебачення, де на всю кричали російські пропагандисти.

Також відомо, що у колишнього працівника Путіна є дружина та донька.

"Їм же потрібно було разом втікати, він міг втекти один. Тоді б його дружина з дитиною залишалися у заручниках у ворогів", – зауважив Жирнов.

На його думку, у заручниках все ще залишилися його батьки, тому у разі необхідності російська влада все ще знайде, на кого зможе боляче натиснути.

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