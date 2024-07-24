"Я знаю, що ми переможемо і знаю як": головне із інтерв'ю Сирського для The Guardian

Головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю британському The Guardian. Він заявив, що Україна переможе у війні і має план, як це можна зробити.

У розмові генерал також зачепив теми втрат на війні, виходу до кордонів 1991 року та нових російський наступів. Головне з інтерв'ю Сирського, передає 24 Канал.

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Що говорив Сирський в інтерв'ю