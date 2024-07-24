"Я знаю, що ми переможемо і знаю як": головне із інтерв'ю Сирського для The Guardian
Головнокомандувач Олександр Сирський дав інтерв'ю британському The Guardian. Він заявив, що Україна переможе у війні і має план, як це можна зробити.
У розмові генерал також зачепив теми втрат на війні, виходу до кордонів 1991 року та нових російський наступів. Головне з інтерв'ю Сирського, передає 24 Канал.
Дивіться також Мирний "план Джонсона – Трампа" і закінчення війни: на яких умовах і що з ним не так
Що говорив Сирський в інтерв'ю
Я думаю, що треба бути дуже, дуже сміливим, щоб сказати коли. Ми робимо все для того, щоб це сталося. Більш важливого завдання для нас просто не існує, Сирський наголосив, що Україна має план повернення Криму, це реально. Проте як це відбуватиметься – велика військова таємниця. Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають, Олександр Сирський розповів, що Кремль був змушений "повністю вийти" з кримського порту Севастополь після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки. Ключовою метою України є знищення Керченського мосту та залізничного переїзду, що з’єднує окупований півострів з Росією. Коли це може статися, Сирський відмовився сказати Сирський назвав повзучі перемоги Росії "тактичними", тобто локальними здобутками. На його думку, це не є "оперативним" проривом. Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська. Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок, Він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. Сирський сподівається, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були. "Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", – акцентує Сирський. На думку Сирського, безпілотники відіграють таку ж важливу роль, як і артилерія. ЗСУ успішно використовують безпілотники дальнього радіусу дії для ударів в глибині Росії. На сьогодні вони націлені на близько 200 об'єктів критичної інфраструктури. Всі вони пов'язані з військовою логістикою і включають заводи, паливні склади і склади боєприпасів, Головнокомандувач розповів, що не хоче досягати цілей за будь-яку ціну або кинути своїх людей на "марні напади". Саме тому час від часу ЗСУ доводилося переходити на вигідніші позиції. Сирський зазначив, що втрати Кремля втричі більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше". Військовий наголосив, що "їх кількість вбитих набагато більша". Головнокомандувач відмовився розповідати актуальне число українських втрат, вказавши, що вони є "делікатними" і це тема, яку Москва може використати. Генерал розповів, що довжина лінії фронту зараз становить 3700 кілометрів. Активні бойові дії ведуться на 977 кілометрах, що "вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією". Генерал пригадав спробу Росії захопити Харків та Сумську область. Бої тривають, але, за його словами, спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч з російським кордоном і Бєлгородською областю була зірвана. Також Сирський додав, що у випадку повторного наступу на Запорізьку область ЗСУ дадуть "хорошу відповідь". Чи можна зупинити просування Росії? Так, звичайно. Насамперед це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. Досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші ворожі угрупування, Сирський вказав, що співвідношення техніки становить 1:2 або 1:3 на користь росіян. Противник має значну перевагу у силах і засобах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому плані, Олександр Сирський розповів, що на початку вторгнення Росія мала 100 тисяч солдатів, зараз – понад 500 тисяч. До кінця року ворог хоче збільшити угрупування до 690 тисяч осіб. Винищувачі F-16, які передадуть України, допоможуть ЗСУ, але вони матимуть обмеження на фронті. За словами Сирського, цим літакам доведеться залишатися "за 40 кілометрів або більше" від фронту через ризик збиття. Головнокомандувач вказав, що F-16 зміцнить протиповітряну оборону України і дозволить Києву ефективніше діяти проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі. Вони страждають без мене, тому, можливо, це проблема і для мене. Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я маю це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо, – розповів Сирський. Генерал каже, що не спить "багато годин". У рідкісні хвилини відпочинку читав книжки з історії України, щоб зрозуміти минулі процеси.
Про перемогу України
– наголосив Сирський.
Про Крим та окуповані території
– зазначає головком.
Питання мобілізації
– каже генерал.
Успіхи українських БпЛА
– каже генерал.
"Марні" втрати
Співвідношення втрат України та Росії
Яка протяжність фронту зараз
Чи можна зупинити Росію?
– каже Сирський.
Співвідношення техніки
– каже головком.
Росія збільшила свою армію
F-16 в Україні
Сирський про родину
Я думаю, що треба бути дуже, дуже сміливим, щоб сказати коли. Ми робимо все для того, щоб це сталося. Більш важливого завдання для нас просто не існує,
Сирський наголосив, що Україна має план повернення Криму, це реально. Проте як це відбуватиметься – велика військова таємниця.
Ми зробимо все можливе, щоб вийти на міжнародно визнані кордони 1991 року. Ми маємо перемогти, щоб звільнити наших громадян, які перебувають на окупованих територіях, які страждають,
Олександр Сирський розповів, що Кремль був змушений "повністю вийти" з кримського порту Севастополь після серії українських атак. Удари безпілотників і ракет знищили радіолокаційні та ракетні установки.
Ключовою метою України є знищення Керченського мосту та залізничного переїзду, що з’єднує окупований півострів з Росією. Коли це може статися, Сирський відмовився сказати
Сирський назвав повзучі перемоги Росії "тактичними", тобто локальними здобутками. На його думку, це не є "оперативним" проривом.
Сирський зазначив, що без мобілізації не зможе створити нові резерви і бригади, які потрібні, оскільки Росія примножує власні сухопутні війська.
Для нас дуже важливо, щоб усі громадяни України виконали свій конституційний обов’язок,
Він закликав українців, які проживають за межами країни, також взяти участь. Сирський сподівається, що після перемоги вони зможуть розповісти своїм дітям, де вони були.
"Де ви були, коли всі громадяни України билися в таких запеклих боях? Ось у чому питання", – акцентує Сирський.
На думку Сирського, безпілотники відіграють таку ж важливу роль, як і артилерія.
ЗСУ успішно використовують безпілотники дальнього радіусу дії для ударів в глибині Росії. На сьогодні вони націлені на близько 200 об'єктів критичної інфраструктури. Всі вони пов'язані з військовою логістикою і включають заводи, паливні склади і склади боєприпасів,
Головнокомандувач розповів, що не хоче досягати цілей за будь-яку ціну або кинути своїх людей на "марні напади". Саме тому час від часу ЗСУ доводилося переходити на вигідніші позиції.
Сирський зазначив, що втрати Кремля втричі більші за українські, а на окремих напрямках "навіть більше". Військовий наголосив, що "їх кількість вбитих набагато більша".
Головнокомандувач відмовився розповідати актуальне число українських втрат, вказавши, що вони є "делікатними" і це тема, яку Москва може використати.
Генерал розповів, що довжина лінії фронту зараз становить 3700 кілометрів. Активні бойові дії ведуться на 977 кілометрах, що "вдвічі перевищує довжину кордону між Німеччиною і Францією".
Генерал пригадав спробу Росії захопити Харків та Сумську область. Бої тривають, але, за його словами, спроба Путіна створити "так званий коридор безпеки" поруч з російським кордоном і Бєлгородською областю була зірвана.
Також Сирський додав, що у випадку повторного наступу на Запорізьку область ЗСУ дадуть "хорошу відповідь".
Чи можна зупинити просування Росії? Так, звичайно. Насамперед це залежить від наших мужніх солдатів, наших офіцерів. Досить часто стійкі та героїчні українські підрозділи перемагали більші ворожі угрупування,
Сирський вказав, що співвідношення техніки становить 1:2 або 1:3 на користь росіян.
Противник має значну перевагу у силах і засобах. Тому для нас питання постачання, питання якості дійсно стоїть на першому плані,
Олександр Сирський розповів, що на початку вторгнення Росія мала 100 тисяч солдатів, зараз – понад 500 тисяч. До кінця року ворог хоче збільшити угрупування до 690 тисяч осіб.
Винищувачі F-16, які передадуть України, допоможуть ЗСУ, але вони матимуть обмеження на фронті. За словами Сирського, цим літакам доведеться залишатися "за 40 кілометрів або більше" від фронту через ризик збиття.
Головнокомандувач вказав, що F-16 зміцнить протиповітряну оборону України і дозволить Києву ефективніше діяти проти російських крилатих ракет і точно вражати наземні цілі.
Вони страждають без мене, тому, можливо, це проблема і для мене. Але я знаю, що ми переможемо. Я знаю, як я маю це зробити. І я впевнений, що ми це зробимо, – розповів Сирський.
Генерал каже, що не спить "багато годин". У рідкісні хвилини відпочинку читав книжки з історії України, щоб зрозуміти минулі процеси.