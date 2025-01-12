Ще в 2021 році мені казали, що у нас буде повномасштабна війна, – сапер "Азову" "Павук"

Азовець із позивним "Павук" поділився, що ще у 2021 році йому говорили про повномасштабну війну в Україні. Тоді він чув від людини, яка працює в одній зі спецслужб, що, ймовірно, росіяни будуть наступати на Маріуполь та Одесу.

Про це "Павук" розповів в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу. Повна версія розмови з військовослужбовцем вийде на сайті завтра, 13 січня.

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Азовець "Паук" розповів про підготовку до російського вторгнення

Азовець на позивний "Павук" вперше долучився до армії у 2014 році. Але з часом, у 2022, знову став на захист у складі 80-ї окремої десанто-штурмової бригади, а у 2023 році став сапером в "Азові".

Перебуваючи у ветеранській спільноті, військового запитали, чи він готовий. Він одразу не зрозумів до чого йому готуватися, але йому відповіли – " у нас буде повномасштабна війна". До того ж співрозмовник зазначив, що вторгнення буде із ймовірністю 90%.

Після цього я пішов додому, поговорив з дружиною, дістав гроші з заначки, купив зброю й набої до неї та спорядження. Але у мене не до кінця було розуміння того, що буде. Тобто навіть коли ти вже брав участь у бойових діях, ти не можеш передбачити, що буде колись, бо кожна війна проходить по-різному. Я ось мав побоювання, що буде наступ з Білорусі,

– сказав "Павук".

Військовослужбовець знав, що ворог завдасть ударів спочатку по аеродромах, військових складах, вузлах зв'язку та по інших критичних об'єктах. За словами "Павука", росіяни добре продумали тактику нападу, але погано її реалізували.

Маленький приклад – це те, що росіяни планували "з коліс" захопити Гостомельський аеродром. Це, як я розумію, мала бути класична операція з висадки десанту з вертольотів. Десантники мали захопити аеродром, потім туди б масово приземлялися літаки з підкріпленням і технікою, а далі б проривалися піхотні колони. Але останні застрягли дорогою туди,

– зазначив азовець.

Війна є важким викликом навіть для колишнього військового

"Павук" розповів, що війна у перші дні здавалася йому жахливим хаосом. Навіть він, бувши старшим групи, довго чекав на те, аби отримати зброю, форму чи боєприпаси. А хлопці, які були у його взводі, прийшли добровольцями і не мали бойового досвіду. Взвод "Павука" одразу відправився на бойові позиції.

Я ж намагався готувати новобранців – показував, як накладати турнікет й ізраїльський бандаж, як працювати з різними пораненнями, використовувати оклюзійну наклейку. Усе, що було в моїх силах. Але системної роботи з підготовки не було організовано,

– розповів воїн.

"Павук" добровільно мобілізувався у 2022 році

До початку вторгнення "Павук" працював в охоронній структурі. війна набирала обертів, керівництво було шоковане тим, що відбувалося. Як ветеран, "Паук" сказав керівникам, що хоче піти на війну, на що отримав погодження. 25 лютого військовий приїхав до ТЦК з табельною зброєю.

До мене вийшов заступник начальника військкомату, я сказав йому, що хочу служити. І так десь через годину я вже оформився та отримав час до вечора, аби здати зброю та відвезти мобілізаційні документи на роботу,

– поділився "Павук".

Нагадаємо, в бригаді "Азов" понад 80% військових повертаються до служби після поранень. Вони виконують у війську різноманітні ролі.