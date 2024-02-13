Після інтерв'ю Путіна Кремль намагається дещо приховати: що ляпнув диктатор

Американський пропагандист Такер Карлсон взяв інтерв'ю у Владіміра Путіна. Як і очікувалося, російський диктатор цинічно брехав, звинувачував у всьому Захід та українську владу й намагався переконати, що Росія нібито була змушена напасти на Україну.

Путін під час інтерв'ю мав завдання показати себе буцімто "миротворцем". Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман, зауваживши, що це йому не вдалося, тому всі побачили диктатора таким, яким він є.

До теми Пропагандист Карлсон заявив, що Путін буцімто готовий піти на "серйозний компроміс щодо України"

Яку помилку допустив Путін

"Інтерв'ю Путіна прокоментував відомий американський історик Тімоті Снайдер, який акцентував на одному моменті, який зараз намагається приховати Кремль. Він сказав, що недостатньо людей усвідомлюють, що Путін грає на німецькому боці у Другій світовій війні", – зауважив політтехнолог.

Як підтвердження цього, варто лише згадати слова Путіна про те, що в Гітлера нібито не було іншого виходу, а поляки його змусили воювати – цю думку так званого президента зараз усіма силами хочуть приховати.

Російський диктатор справді сказав те, про що думає, бо це перше за багато років інтерв'ю, де все показали так, як і він сказав. Фактично єдиним позитивом цієї розмови було те, що Такер Карлсон виконав свою обіцянку й опублікував все, що наговорив очільник Кремля, не вирізавши жодних шматків розмови.

Ми побачили Путіна та його погляди таким, якими вони є. Нібито на основі "листа" Богдана Хмельницького треба починати війну, нібито Гітлер мав рацію, бо поляки не виконували його вимог та заважали. Тепер Путін асоціює себе з Гітлером, про що й сказав американський вчений,

– підкреслив Михайло Шейтельман.

В інтерв'ю звучала дослівна асоціація. Він казав, що Гітлер просив поляків про коридор, щоб об'єднати свою територію зі Східною Прусією, але поляки проявили безкомпромісність. Через це Гітлер нібито був змушений почати війну.

Тепер Путін повторює ці самі наративи щодо України, каже, що просив про сухопутний коридор у Крим. Україна проявила безкомпромісність, тому він начебто був змушений почати війну.

Путін сказав все, як є, але тепер ті, хто на нього працюють, мають прибрати моменти, які роблять його очевидним фашистом, прихильником Гітлера – все це треба сховати й показати Путіна "миротворцем",

– зауважив політтехнолог.

Що ще говорив Путін в інтерв'ю