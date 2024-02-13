Які головні сигнали з інтерв'ю Сирського: військовий експерт все проаналізував

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський дав інтерв'ю німецькому телеканалу ZDF. Він розповів про новий етап війни, мету України, а також співвідношення втрат на фронті.

Керівник Центру військово-правових досліджень та військовий експерт Олександр Мусієнко розібрав 24 Каналу перше інтерв'ю Головкома та вказав на важливі сигнали.

До теми Цілі ЗСУ та війна економік: головне з інтерв'ю Сирського за кілька днів до призначення

Перший сигнал

Військовий експерт звернув увагу на цікавий акцент: генерал-полковник Сирський сказав, що життя людей – це найважливіше й він не може дозволити собі ставитися до своїх солдатів як російські командири, які посилають військо у "м'ясні штурми". Головнокомандувач ЗСУ розвіяв сумніви та дорікання, які звучали до його призначення та після, про те, що він начебто не рахується з втратами особового складу.

У ЦПД наголосили, що ворог намагається нав'язати Головнокомандувачу ЗСУ образ " радянської та російської людини ".

Утім, меседж Сирського може бути значно ширшим. Чимало аналітиків пишуть про завдання Владіміра Путіна захопити Авдіївку до перших чисел березня. Щоб до виборів встигнути записати відео на його тлі та оголосити про воєнну перемогу. На думку Мусієнка, нинішні дії окупантів цілком укладаються у цю логіку.

Можна виділити 3 імовірні сценарії розвитку подій для Авдіївки. Перший – спробувати перекинути підкріплення і переламати ситуацію, утримувати місто там, де ще можна закріпитися. Другий – контрудар із північного чи південного флангу, щоб зняти тиск на наше угруповання. Третій – поступово виходити з Авдіївки та займати оборонні рубежі на інших позиціях. Цілком можливо, що Головком посилався на останній варіант.

Авдіївка зараз перед вибором. Один із цих сценаріїв передбачає вивід нашого контингенту. Умови можуть скластися так, що загрози оточення будуть зростати. Плюс атаки "нависання" з флангів, ворог тисне та має певні тактичні успіхи. Якщо будуть такі умови, то будуть виходити. Я це для себе протрактував в ширшому контексті,

– сказав Мусієнко.

Другий сигнал

Олександр Сирський сказав, що Україна перейшла від наступальних дій до ведення оборонної операції, мета якої – виснажити противника та завдати максимальних втрат. І для одного, і для іншого необхідна зброя. Тобто Головнокомандувач натякнув західній аудиторії, що для оборонної кампанії потрібна достатня кількість боєприпасів, а особливо далекобійних ракет, щоб завдавати ударів по ворожих тилах та витискати логістику окупантів.

Інтерв'ю відбувається на тлі Мюнхенської конференції з питань безпеки та європейського турне президента України Володимира Зеленського, яке невдовзі може відбутися. Якраз під це йде інтерв'ю з Головнокомандувачем про наші потреби, про те, що відбувається на фронті, як може розвиватися ситуація, прогнози,

– зазначив військовий експерт.

Тези – правильні. Далі необхідно спостерігати, як вони будуть реалізовуватися на полі бою. Наприклад, як розвиватиметься ситуація та впроваджуватимуться рішення в дію. Олександра Сирського призначили Головнокомандувачем ЗСУ в складні часи, коли Україна має невизначеності з військовою допомогою від партнерів, зокрема США. Попри це, новий Головком намагається розв'язувати багато проблем на фронті. Він взяв на себе цю відповідальність й буде нести цю ношу далі.

Олександр Сирський – новий Головком ЗСУ