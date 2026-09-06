Саме з її вуст глядачі 24 Каналу завжди першими дізнавалися про всі міжнародні події, залаштунки засідань європейських організацій, самітів і зустрічей найвищих рівнів, де вирішувалось майбутнє України. З її слів українці чули про результати переговорів Нормандської четвірки, Ради Європи, Європейського Союзу та безлічі інших історичних подій.

Кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі Софія Назаренко вміє простими словами пояснити нашим глядачам складні речі, донести правду, розставити важливі акценти. Сьогодні талановита журналістка продовжує свою роботу, але вже на іншій посаді. Вона – ведуча англомовного YouTube каналу Wars and Politics 24, а також авторських програм.

У розмові з 24 Каналом для спецпроєкту "За кадром" дівчина розповіла про свій шлях у професії, поділилася найцікавішими міжнародними подіями, до яких мала нагоду бути дотична, привідкрила завісу роботи на телебаченні. Про все це, а також про найскладніші моменти та хвилини найбільшої радості, рідне Запоріжжя, за яким Софія дуже сумує, та як знаходить час на улюблені хобі, читайте у матеріалі.

"Я була просто в захваті": як Софія почала свій шлях у журналістиці

Наша ведуча родом із Запоріжжя, саме там вона здобула освіту на факультеті журналістики. Каже, що зробити такий вибір їй підказав голос із середини. Про своє рішення ніколи не шкодувала, адже завжди хотіла розповідати людям про те, що відбувається у світі.

У дитинстві, мабуть, як більшість дітей, думала про телебачення, але загалом була відкрита до різних форматів роботи.

"Я люблю писати аналітику, люблю робити відеосюжети, записувати програми, інтерв'ю. Думаю, на радіо мені б також було цікаво. Журналістика дуже багатовекторна, а класні формати є всюди. Сьогодні я ведуча, але продовжую писати аналітику, тому що мені подобається і це", – розповідає Софія.



Софія – ведуча та авторка програм / Фото з особистого архіву Софії

Уже на першому курсі університету, в 17 років, вона прийшла на стажування на "Суспільне Запоріжжя". Для молодої студентки було надзвичайно цікаво на власні очі побачити, як записують програми, роблять сюжети, беруть коментарі – про все це вона одразу дізналася на практиці й зізнається, що робота її надзвичайно надихала.

Я була просто в захваті. Майже одразу почала працювати у місцевих ЗМІ, писала про те, що відбувається у місті. У мене були класні редактори, які допомагали підібрати тему, зробити сюжет. Я багато чого там навчилася, але разом з цим завжди розуміла, що не хочу працювати тільки на локальних ЗМІ. Мене завжди цікавила міжнародна журналістика,

– додає Софія Назаренко.

У межах однієї програми 18-річна журналістка поїхала на саміт Нормандської четвірки в Париж, де тоді вперше зустрічалися Володимир Зеленський та Володимир Путін. Для молодої людини це був неймовірний досвід. Ба більше, Софія мала нагоду зсередини побачити, що відбувається на таких самітах та як працює міжнародна журналістика.



Софія на саміті в Парижі (2019 рік) / Фото з особистого архіву Софії

Цього ніхто не показує: над чим працює журналістка та як проходить її день

Сьогодні Софія – ведуча та авторка програми "Аналітичні міжнародні новини", яка виходить тричі в тиждень на англомовному ютуб-каналі War and Politics 24. Попередній досвід роботи кореспонденткою у Брюсселі дуже допомагає їй у висвітленні новин, журналістка вміє виділити важливі моменти, підкреслити речі, які не кожен одразу помітить.

Мій день починається з того, що я відкриваю всі можливі ЗМІ, переважно іноземні, й читаю про те, що відбулося у світі, які є головні теми та де там Україна,

– ділиться Софія Назаренко.

Дуже важливою частиною її роботи є підбір цікавих спікерів, запрошення їх на інтерв'ю. Є експерти, з якими Софія працює уже давно й вони легко погоджуються на розмову, але часто буває по-іншому. Оскільки завжди хочеться отримати ексклюзив, познайомити глядачів з новими людьми, тож доводиться шукати підхід до спікерів, зацікавлювати їх. Софія зізнається, що це частина роботи, яку ніхто не бачить, але саме вона займає чи не найбільше часу.



За плечима журналістки – сотні цікавих інтерв'ю / Фото з особистого архіву Софії

Крім того, на англомовному каналі вже з осені 2025 року виходить програма під назвою Spin snipers. Там Софія Назаренко розбирає російську пропаганду, зокрема шоу сумно відомих рупорів Кремля Володимира Соловйова, Ольги Скабєєвої, Армена Гаспаряна та багатьох інших.

Я розбираю російські фейки саме для західної аудиторії. Дуже радію, що ця програма знайшла свій відгук у глядачів. Стабільно її випуски переглядають 40 тисяч людей. Але є випуски, які залітають дуже сильно. Їх дивляться 70, 100 і навіть 200 тисяч глядачів,

– додає ведуча.

Сьогодні для неї важливо продовжувати цю роботу, мотивації додають і коментарі іноземців. Їм дійсно цікаво бачити й розуміти, що відбувається у Росії, знати, які настрої там панують. До того ж мовиться про професійний аналіз російського пропагандистського телебачення. Важливо підкреслити, що Софія вільно володіє англійською мовою, тому може створювати контент для різних аудиторій.

"Я думаю, що саме в цьому є велика перевага нашого каналу War and Politics 24, тому що на багатьох міжнародних ресурсах тему України так глибоко не розглядають. А що говорити, наприклад, про те, як “плачуть” росіяни у Криму чи як б'ються за бензин у Росії – цього на Заході ніхто не покаже", – наголошує Софія.

Вона наголошує, що завжди закликає своїх іноземних глядачів підтримувати Україну, нашу армію. Це важливо навіть з погляду того, що мовиться саме про західний електорат, на який потім опирається будь-який політик, чи у Європі, чи у США, коли ухвалює рішення. Чим більше ми матимемо такої проукраїнської аудиторії, тим для нас краще.



Журналістка під час роботи / Фото з особистого архіву Софії

Один із найкращих університетів Європи: про навчання в Коледжі в Натоліні

Ще одна окрема тематика, над якою дуже любить працювати Софія, – це євроінтеграція України. Раніше журналістка активно писала матеріали на цю тему, особливо, коли працювала кореспонденткою у Брюсселі.

Звичайно, мені як і будь-які молодій людині, хочеться, щоб майбутнє України було в Європейському Союзі. Думаю, українським читачам потрібно розуміти не тільки те, що ми робимо для того, аби вступити в ЄС. Важливо знати, що робить Євросоюз і чи дійсно Україна зможе стати його членом. Я люблю аналізувати кроки, які відбуваються в ЄС задля цього та що робить Україна,

– розповідає ведуча.

Бажання глибше пізнати цю сферу привело Софію до Коледжу Європи в Натоліні (Варшава) завдяки програмі EU4Youth. Це один з найкращих університетів, який фінансується Європейським Союзом для вивчення європеїстики. Саме там наша журналістка здобула ще один магістерський ступінь.

"Упродовж року я вивчала все про євроінтеграцію України. Переконана, що, коли ми вступимо в ЄС, то я матиму ще більше цікавої інформації, яку зможу розповісти нашим глядачам. А загалом програма EU4Youth фактично допомогла мені здійснити цю мрію та дала можливість отримати одну з найкращих освіт у Європі", – додала Софія.



Під час навчання у Європі / Фото з особистого архіву Софії

У Натоліні Софія обрала спеціалізацію "ЄС у ширшій Європі та сусідніх країнах" – стратегічне рішення для свого майбутнього. Вона дала їй не лише глибоке розуміння процесів вступу до Європейського Союзу, а й інструменти протидії маніпулятивним наративам.

Добре орієнтуючись у процесах ЄС, його процедурах та законодавстві, наша ведуча активно застосовує ці знання у своїй журналістській роботі. Крім того, Софія вміє пояснювати складні теми, пов’язані з європейською інтеграцією, зрозумілою та доступною мовою для широкої аудиторії.

Ба більше, здобутий досвід дозволяє розпізнавати дезінформацію та протидіяти їй за допомогою ґрунтовного аналізу. У майбутньому Софія Назаренко прагне не лише якісно інформувати громадян, а й сприяти зміцненню європейського курсу України.

Знання, які я здобула, дозволяють мені впевнено та глибоко висвітлювати цю тему. Після завершення програми я можу назвати себе журналісткою з потужною аналітичною експертизою у сфері європейських справ,

– пояснює Софія Назаренко.

Окрім навчання, важливим складником досвіду Софії стала атмосфера солідарності. Вона активно долучалася до організації заходів на підтримку України в кампусі – від благодійних ярмарків до заходів із вшанування річниць повномасштабного вторгнення. Також побудувала міцні дружні зв'язки з багатьма видатними людьми, які згодом стали надійними джерелами інформації для журналістських матеріалів.



Фото випуску в коледжі Європи / Фото з особистого архіву Софії

"Я усвідомила, що у світі, переповненому дезінформацією, навіть маленький промінь правди може посилити міжнародну підтримку моєї країни. Тепер я маю міцну академічну базу, а мої матеріали стали значно професійнішими. Натолін також дав мені дуже цінну професійну мережу контактів. Багато випускників працюють у посольствах в Україні, що значно полегшує міжнародну співпрацю", – наголошує журналістка.

"Думають, що я можу розв'язати будь-яку проблему": що дивує людей у роботі Софії

У нашому суспільстві журналістів часто звикли називати четвертою владою. Підстав для цього справді є багато, адже саме вони часто підсвічують важливі теми, вказують владі на критичні проблеми. Втім думка про те, що журналісти можуть розв'язати будь-яку проблему не є правдивою.

Софія зізнається, що з таким стереотипом стикалася не раз. Зазвичай, люди думають, що якщо бачили її у телевізорі, то це означає, що дівчина легко може підійти до найвищих осіб держави та сказати їм, що вони мають робити. Ба більше, інколи люди просять Софію вирішити навіть локальні питання, пов'язані з тим, що відбувається у їхньому домі чи районі.

Я розумію, що журналістика – це місток між людьми та владою, але люди сприймають це так, ніби я можу підійти до президента, сказати "привіт" і щось йому порадити,

– з усмішкою пояснює журналістка.

Звісно, якщо проблема потребує висвітлення, то наша ведуча бере її до уваги. Вона зробить все, аби посприяти її розв'язанню. Журналістика справді є сильним інструментом, який змушує політиків звертали увагу на ті чи інші речі.

"Це зрозуміють тільки мої колеги": про курйози на роботі та сленг ведучих

У роботі телеведучої траплялося чимало курйозів і кумедних історій. Софія з усмішкою говорить про те, що під час прямих трансляцій з місця подій її постійно переслідують трактори.

За лічені хвилини до прямого ефіру я бачу, як на нас з оператором починає їхати трактор. Звісно, тоді мені було не до сміху, я почала стресувати. Але сьогодні згадую цей момент з усмішкою,

– додає ведуча.

У такі хвилини вона радить не розгубитися і все-таки поводитися професійно. Адже найважливіше – це глядачі, які очікують почути від тебе важливу інформацію. Їх не цікавлять обставини, які відбуваються навколо.

"Взагалі трактори мене переслідують, – сміється Софія. – Коли я ще працювала у Брюсселі, то рано-вранці біля будівлі Єврокомісії, у самому центрі міста, знову поруч проїжджав трактор і мене майже не було чути, довелося перепідключатися. Тому я хочу сказати, що моментів, коли все йде не за планом, дуже і дуже багато", – каже журналістка.



Робота в кадрі потребує постійної уваги / Фото з особистого архіву Софії

Також на телебаченні є фрази, які зрозуміють тільки колеги Софії. Дівчина жартує, що навіть її чоловік або друзі інколи дивляться на неї зі здивуванням і не знають, що саме вона мала на увазі.

"Коли я кажу, що маю записати стендап, то вони дивляться на мене з думкою: "Хто ти взагалі така і ким працюєш", – з усмішкою додає Софія.

"Я б цього не змогла": які теми найважче висвітлювати та з якими труднощами зіштовхувалась

Софія зауважує, що найбільше працює з міжнародними новинами, тому чутливих тем у її роботі значно менше, якщо порівнювати з колегами, які постійно у прямому ефірі. До того ж англомовний канал особливо вимагає дипломатичності, балансування думок, беземоційності навіть якщо мовиться про конфлікти з нашими сусідами.

Емоційно, мені найважче бачити кадри російських ударів. На щастя, я жодного разу не їздила на місця прильоту, але це роблять мої колеги. Я не уявляю, як спілкуватися з людьми, які втратили рідних, житло, зазнали травм: це неймовірне горе. Чесно кажучи, я б, напевно, не змогла у такий момент підійти до людини та про щось із нею говорити,

– каже Софія.

Також ведуча додала, що у своїй роботі уже не раз відчувала емоційне вигорання. Найчастіше це траплялося, коли вона працювала за кордоном на різних самітах.

Наприклад, журналістку відправляли на саміт в іншу країну, потім вона поверталася у Брюссель і вже наступного дня вирушала на ще одну подію. Така робота вимагала постійної концентрації, на роботу потрібно було прибути о 7 годині ранку й працювати до глибокої ночі. А вже наступного ранку знову бути на місці.

Ти маєш безпосередньо все висвітлювати, писати новини, аналітику, брати коментарі. Все відбувається дуже-дуже швидко. Інколи такий марафон тривав 48 годин без зупинки. Після цього мені потрібно було кілька днів, аби перевести подих і відпочити,

– ділиться наша ведуча.

За роки у професії труднощів було уже чимало. Софія зізнається, що на початку досить боляче переживала правки, прохання повністю переписати матеріал. Як і кожному молодому журналісту, спершу було складно зрозуміти, як має виглядати текст чи відео в очах редактора та що саме він хоче там побачити.

"Інколи бувають проблемні співрозмовники, які говорять одне, а потім хочуть повністю прибрати це з матеріалу. На початках це було величезним стресом, бо я старалася, робила все якнайкраще, а потім доводилося переробляти, бо людина просто змінила свої думки", – додає журналістка.

"Тоді я не читаю новин": про хобі та про те, яким має бути найкращий вихідний

На запитання про те, як виглядає її вихідний, Софія відповідає без вагань: "Для мене відпочинок – це коли я не читаю новин і не беру телефон до рук". Дівчина обожнює теплу погоду, прогулянки в парку, можливість почитати книгу в тиші та провести час із сім'єю. Здавалося б прості речі, але саме вони приносять журналістці найбільшу радість.

Я знаю, що є колеги, які навіть у відпустках продовжують стежити за тим, що відбувається, але я так не хочу. Можливо, річ у тому, що у мене в голові одразу виникають безліч думок, питань, ідей для матеріалів. Тому найкращий відпочинок – це не читати новини,

– додає Софія.

Важливе місце у її ідеальному вихідному посідає спорт. Дівчина уже давно займається стретчингом. Пояснює, що, коли працюють м'язи, вона може не думати про роботу. Це дуже хороший спосіб перейти з однієї активності на іншу.



Поза роботою Софія відкриває для себе нові місця / Фото з особистого архіву Софії

Серед її інших хобі – подорожі, книги про історію чи міжнародну політику, фільми на схожу тематику, плавання, довгі прогулянки з близькими. Цікаво, що з рідними людьми у Софії існує одне правило – не обговорювати політику. Адже після насичених днів та обговорень зі спікерами вдома хочеться просто перевести подих.

Мій ідеальний вихідний – це завжди неділя, тому що у суботу я працюю. У неділю я прокидаюся, готують сніданок і обов'язково гарно викладаю його на красиву тарілочку. Це мій ритуал (усміхається, – 24 Канал). Далі час для б'юті-процедур, спорту. А ввечері – для прогулянок, кіно чи поїздок у нові місця,

– додає Софія.

Журналістка зізнається, що друзі знають її зовсім не такою, як у кадрі. Поза екраном вона весела, жартівлива, легка на підйом. Але міжнародні новини вимагають зовсім іншої поведінки: ведуча має впевнено, чітко та доступно пояснити важливі речі.

На запитання про те, де черпає сили, Софія також відповідає одразу. Своїм найбільшим натхненням та джерелом сил вона називає чоловіка, батьків, сестру, бабусю. Підтримку відчуває і від друзів та колег.

"У нас дуже класний колектив на 24 Каналі. Якщо у когось проблеми, форс-мажори, то від колег ти завжди почуєш, що все буде добре. Вони в усьому допоможуть і щиро порадіють за твої досягнення. Для мене це також дуже важливо", – додає Софія Назаренко.



Ведуча з колегами / Фото з особистого архіву Софії

Ми завершуємо нашу розмову запитанням про дім і місце сили. Саме таким для Софії є її рідне Запоріжжя. І хоч сьогодні у цьому красивому місті чи не щодня лунають вибухи, але наша журналістка досі відчуває себе там захищеною і переконує: "Попри все, моїй душі там завжди спокійно".

Після цих слів хочеться ще більше побажати нашій талановитій ведучій тільки хороших новин, цікавих та глибоких спікерів. І, звісно, – більше часу на відпочинок та відновлення, щоб з новими силами виходити в ефір, де її завжди чекає улюблений глядач.