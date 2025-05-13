Як уявляє зустріч із Путіним і чи не буде 30-денна тиша "дарунком" Росії: нові заяви Зеленського

Володимир Зеленський у вівторок, 13 травня, дав інтерв'ю українським медіа. Він говорив про війну в Україні, припинення вогню та майбутні переговори у Стамбулі.

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