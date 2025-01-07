Зеленський через інтерв'ю Лексу Фрідману намагався достукатися до трампістів, – Politico

Володимир Зеленський у тригодинному інтерв’ю з подкастером Лексом Фрідманом намагався достукатися до протрампівської аудиторії США. Це має певний ефект.

Прихильників Трампа об'єднує гасло "Make America Great Again". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

Дивіться також Залужний і Буданов: Зеленський висловився про потенційних суперників на виборах

Якою була мета інтер'ю для Зеленського

Володимир Зеленський у тригодинному інтерв’ю з подкастером Лексом Фрідманом звернувся до специфічної аудиторії Трампа, яку об’єднує гасло "Make America Great Again" (MAGA).

MAGA асоціюється з політичним рухом прихильників Трампа, які виступають проти ліво-ліберальної політики та часто не довіряють традиційним ЗМІ, але орієнтуються на думку лідерів правого антиліберального табору, таких як Лекс Фрідман.

Зеленський приправив свої політичні меседжі жартами та лайкою, підібраними так, щоб звернутись до протрампівської аудиторії, яка часто ставиться до нього вороже. І, здавалося, це мало бажаний ефект, оскільки навіть радник Трампа Ілон Маск, який зазвичай є саркастичним щодо Зеленського, перепостив інтерв’ю без коментарів,

– акцентує Politico.

Президент України також похвалив Трампа, назвавши його єдиним, хто здатний змусити Володимира Путіна припинити війну й забезпечити Україні реальні гарантії безпеки. Зеленський згадав, що перемога Трампа на виборах була пов’язана з його рішучістю, на відміну від демократів.

У розмові порушили й тему корупції в Україні, яку часто використовують критики допомоги Києву серед республіканців. Зеленський наголосив, що Україна створила одну з найефективніших антикорупційних систем у Європі, що вже визнано ЄС, але підкреслив, що викорінення корупції потребує часу.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Зеленський улесливо висловлювався про Трампа, зокрема його рішучість та вплив. Президент України виловив пропозицію, що Трамп може стати першим лідером, який прилетить в Україну на літаку після завершення війни.