У Кишиневі посадковий трап зіткнувся з літаком: як інцидент прокоментували в аеропорту
- Уранці 5 травня в аеропорту Кишинева посадковий трап врізався в літак, рейс до Бухареста довелося перенести.
- За даними пресслужби аеропорту, інцидент не вплинув на безпеку пасажирів і персоналу.
Уранці понеділка, 5 травня, в аеропорту Кишинева посадковий трап для пасажирів компанії Aeroport Handling врізався в літак Wizz Air. Рейс до Бухареста довелося перенести.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NewsMaker. Видання отримало коментар від пресслужби аеропорту.
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Що відомо про інцидент
В аеропорту Молдови підтвердили факт інциденту та уточнили – він не вплинув на безпеку пасажирів і персоналу.
Окрім того, там порадили адресувати питання щодо причин і обставин події причетним компаніям. Зокрема, рішення про затримку рейсу Кишинів – Бухарест належить авіаперевізнику, який наразі не прокоментував ситуацію.
Перепрошуємо за доставлені незручності та запевняємо громадськість, що безпека залишається нашим пріоритетом,
– заявили в пресслужбі аеропорту.
Нагадаємо, нещодавно в річку Гудзон в Нью-Йорку впав туристичний гелікоптер, у якого відірвалися пропелер і хвіст. На борту перебував голова іспанської філії Siemens Агустін Ескобар із родиною, серед загиблих – 3 дітей.