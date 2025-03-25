Інцидент з поліцейськими та літньою жінкою на асфальті: поліція Києва пояснила, що сталося

В мережі поширили відео інциденту за участю поліцейських і літньої жінки. Це сталося ввечері 24 березня в Оболонському районі столиці.

В поліції Києва розповіли деталі ситуації та пояснили, що сталося, пише 24 Канал.

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Інцидент з поліцейськими і літньою жінкою у Києві

В поліції розповіли подробиці ситуації, яка сталася в Оболонському районі Києва, з поліцейським і літньою жінкою.

В мережі оприлюднювали відео інциденту ввечері 24 березня.

Правоохоронці розповіли, що, патрулюючи, інспектори помітили підозрілих громадян та зупинили їх з метою перевірки. Під час спілкування, один із чоловіків почав нецензурно висловлюватися та агресивно поводитись. Він також спробував втекти, застосувавши до патрульних засіб сльозогінної дії.

Вказується, що інспектори викликали на підмогу колег та затримали порушника. Після перевірки інформації про чоловіка згідно з базами даних, було встановлено, що він перебуває у розшуку за статтею 210 – (порушення військовозобов'язаними чи призовниками законодавства про військовий обов’язок і військову службу) КУпАП.

Також на місці події перебували інші громадяни, які намагалися завадити затриманню чоловіка та розпочали штовханину з поліцейськими, перешкоджаючи виконанню їхніх дій. Патрульні спробували обмежити доступ цих осіб до затриманого, відтіснивши їх. Внаслідок чого, одна жінка впала на землю,

– ідеться в повідомленні.

В поліції вказали, що вона не постраждала та від госпіталізації відмовилися.

Інцидент з поліцейськими і літньою жінкою в Києві: дивіться відео

Зазначається, що затриманого доставили до відділення поліції та передали слідчим. Наразі щодо дій громадянина вирішується питання стосовно внесення відомостей до ЄРДР за частиною 1 статтею 345 ККУ – погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу.

Наразі обставини події та дії патрульних перевіряються.

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Нагадаємо, що ввечері 24 березня поліція Києва повідомила про затримання чоловіка, який поблизу залізничного вокзалу спричинив ножове поранення перехожим. Потерпілих з ножовими пораненнями госпіталізовано до лікарні, де їм надається необхідна медична допомога.