Інцидент на ядерному об'єкті в Ірані міг статися через кібератаку ізраїльської розвідки, – ЗМІ

Ізраїльська розвідка "Моссад" може бути причетною до кібератаки, яка призвела до інциденту на іранському підприємстві в Натанзі. Ситуація на ядерному об'єкті на місяці паралізувала збагачення урану.

Видання уточнює, що інформація про причетність розвідки Ізраїлю "Моссад" з посиланням на джерела в країнах Заходу раніше з'явилася в ізраїльських ЗМІ.

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Можлива причетність Ізраїлю до ситуації в Ірані

Водночас власні джерела розповіли ЗМІ, що інцидент на підприємстві в Натанзі випадковим не був, а збиток від нього виявився серйознішим, ніж описували іранська влада.

Раніше в Організації з атомної енергії Ірану стверджували, що в результаті події постраждалих немає, а довкілля не забруднене.

Видання також припускає, що начальник генштабу ЦАХАЛу Авів Кохаві натякнув на причетність Ізраїлю до інциденту з іранським збагачувальним заводом.

Дії армії оборони Ізраїлю на Близькому Сході не приховані від очей наших ворогів, хто спостерігає за ними, бачить наші можливості й обачно думає про своїх майбутніх кроках,

– цитує газета його слова.

Крім того, за даними ЗМІ, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху скликає 18 квітня засідання кабінету безпеки для обговорення політики Ірану.

Інцидент паралізував збагачення урану

The New York Times з посиланням на джерела в розвідці США пише, що інцидент щонайменше на 9 місяців паралізував збагачення на підприємстві урану.

Офіційні особи, що розповіли на умовах анонімності про секретну ізраїльську операцію, заявили, що вибух серйозно завадить Ірану збагачувати уран,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією співрозмовників видання, потужний вибух знищив систему енергопостачання в Натанзі. Без неї центрифуги зі збагачення урану працювати не будуть.

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Що відомо про інцидент в Ірані

Днями Іран оголосив про введення в дію на об'єкті в Натанзі передових центрифуг , завдяки яким можна буде активізувати процес збагачення урану.

, завдяки яким можна буде активізувати процес збагачення урану. А вже 11 квітня там стався збій у системі розподілу енергії.

Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Тегеран залишив за собою право на відповідь.

Ядерні об'єкти Ірану в Натанзі раніше ставали жертвами ізраїльських кібератак: у 2010 році спільна операція Ізраїлю і США з використанням вірусної програми StuxNet призвела до руйнування понад 1 тисячі центрифуг. А у липні 2020 року на іранському ядерному об'єкті сталася пожежа.