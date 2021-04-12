Інцидент на ядерному об'єкті в Ірані міг статися через кібератаку ізраїльської розвідки, – ЗМІ

Ізраїльська розвідка "Моссад" може бути причетною до кібератаки, яка призвела до інциденту на іранському підприємстві в Натанзі. Ситуація на ядерному об'єкті на місяці паралізувала збагачення урану.
Джерело:The Jerusalem Post
Видання уточнює, що інформація про причетність розвідки Ізраїлю "Моссад" з посиланням на джерела в країнах Заходу раніше з'явилася в ізраїльських ЗМІ.
Читайте також В Ірані на ядерному об'єкті сталась аварійна ситуація
Можлива причетність Ізраїлю до ситуації в Ірані
Водночас власні джерела розповіли ЗМІ, що інцидент на підприємстві в Натанзі випадковим не був, а збиток від нього виявився серйознішим, ніж описували іранська влада.Довідка. Раніше в Організації з атомної енергії Ірану стверджували, що в результаті події постраждалих немає, а довкілля не забруднене.
Видання також припускає, що начальник генштабу ЦАХАЛу Авів Кохаві натякнув на причетність Ізраїлю до інциденту з іранським збагачувальним заводом.
Дії армії оборони Ізраїлю на Близькому Сході не приховані від очей наших ворогів, хто спостерігає за ними, бачить наші можливості й обачно думає про своїх майбутніх кроках,
– цитує газета його слова.
Крім того, за даними ЗМІ, прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху скликає 18 квітня засідання кабінету безпеки для обговорення політики Ірану.
Інцидент паралізував збагачення урану
The New York Times з посиланням на джерела в розвідці США пише, що інцидент щонайменше на 9 місяців паралізував збагачення на підприємстві урану.
Офіційні особи, що розповіли на умовах анонімності про секретну ізраїльську операцію, заявили, що вибух серйозно завадить Ірану збагачувати уран,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією співрозмовників видання, потужний вибух знищив систему енергопостачання в Натанзі. Без неї центрифуги зі збагачення урану працювати не будуть.
Дізнайтеся більше Аварія на ядерному об'єкті в Ірані: влада заговорила про теракт
Що відомо про інцидент в Ірані
- Днями Іран оголосив про введення в дію на об'єкті в Натанзі передових центрифуг, завдяки яким можна буде активізувати процес збагачення урану.
- А вже 11 квітня там стався збій у системі розподілу енергії.
- Влада Ірану заявила, що це був терористичний акт. Тегеран залишив за собою право на відповідь.