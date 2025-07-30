У середу, 30 липня, до суду скерували перший обвинувальний акт щодо незаконного отримання статусу інвалідності прокурором. Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо заступника керівника Уманської окружної прокуратури Черкаської області.

Він шляхом шахрайства отримував пенсію на підставі протиправно встановленої групи інвалідності. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань і Генерального прокурора Руслана Кравченка.

Дивіться також Гроші пачками вивозили за кордон: деталі скандальної справи Тетяни Крупи та що знайшли у камері

Як прокурор отримав інвалідність?

У 2020 році, маючи намір протиправно отримати групу інвалідності, прокурор звернувся до сімейного лікаря зі скаргами на болі в органах травлення та отримав направлення на лікувально-консультативну комісію.

Після оформлення медичних документів із безпідставними непідтвердженими діагнозами, чоловіка відправили на проходження медико-соціальної експертизи.

Попри відсутність тяжких розладів здоров'я посадові особи "Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи Черкаської обласної ради" прийняли незаконне рішення про встановлення прокурору ІІ групи інвалідності – довічно.

31 липня 2020 року підозрюваний отримує висновок лікаря про задовільний стан здоров'я. У той самий день звертається до МСЕК про направлення на інвалідність. У ту ж добу – повний пакет документів, і без формальностей отримання ІІ групи інвалідності. Один день і "готово",

– пише Генпрокурор.

Згодом прокурор подав необхідні документи до Пенсійного фонду – з липня 2020 року до кінця листопада 2024 року він незаконно отримав 477 тисяч гривень пенсії.

Яке покарання загрожує?

Під час досудового розслідування фігуранта звільнили з адміністративної посади. Генеральна інспекція Офісу Генпрокурора подала скаргу до кваліфікаційної дисциплінарної комісії про його звільнення з органів прокуратури.

Підозрюваного звинувачують у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Окрім того, до суду направлено обвинувальний акт щодо голови Черкаської обласної МСЕК №2, який сприяв прокурору в прискореному оформленню інвалідності. Дії посадовця кваліфіковано як службове підроблення, вчинене групою осіб.

Відновлення довіри до прокуратури починається з очищення системи. Цей шлях пройде кожен – незалежно від рангу, статусу чи вигаданого "права на поблажки",

– зазначив Кравченко.

Нагадаємо, нещодавно МОЗ спільно з СБУ, ДБР та ОГП скасувало 445 рішень МСЕК про інвалідність посадовців. За результатами перевірок у 286 випадках прийнято рішення про зміну групи або терміну встановлення інвалідності.