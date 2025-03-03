Мобілізація у березні: з якими хворобами не заберуть до війська

В Україні продовжили воєнний стан. У цей період загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Водночас низка категорій громадян можуть отримати відстрочку. Це, зокрема, люди з інвалідністю.

Відповідно до законодавства чоловіки з першою, другою і третьою групами інвалідності мають право на відстрочку від призову або навіть звільнення за станом здоров'я. Нещодавно Кабмін заборонив направлення осіб з інвалідністю на ВЛК для проходження медичного огляду, передає 24 Канал.

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З якими хворобами не мобілізують

Якщо перша та друга групи інвалідності – це про дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, то до третьої групи належать особи з незначними вадами, що помірно впливають на працездатність і повсякденну діяльність.

Третю групу інвалідності можуть отримати люди із такими хворобами:

захворювання внутрішніх органів, такі як гастрит або виразкова хвороба в стадії ремісії, хронічний бронхіт або астма, які потребують постійного лікування, а також серцево-судинні захворювання, наприклад, гіпертонічна хвороба середнього ступеня тяжкості без істотних ускладнень;

неврологічні розлади, зокрема легка форма розсіяного склерозу або невралгії;

ортопедичні захворювання, такі як легкі форми артриту чи артрозу, деформації хребта чи кінцівок, які не суттєво знижують самостійність і працездатність;

ендокринні захворювання на кшталт цукрового діабету, гіпотиреозу без серйозних ускладнень;

психічні розлади, такі як легкі форми депресії або тривожні розлади, шизофренія в стадії стійкої ремісії.

До слова, певні захворювання, навіть якщо вони раніше були підставою для обмеженої придатності, більше не звільняють від мобілізації.