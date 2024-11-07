Зловживання впливом: заступницю головного лікаря ЦМСЕК затримано під час отримання хабаря

Заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла сприяти військовозобов’язаному громадянину в отриманні ІІ групи інвалідності. Її затримали під час одержання неправомірної вигоди.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора. Їй висунуто підозру в зловживанні впливом.

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Затримання і вилучення доказів

Згідно з інформацією від слідчих, заступниця головного лікаря за 2 тисячі доларів обіцяла військовозобов'язаному чоловікові сприяння у присвоєнні ІІ групи інвалідності. Таке рішення дозволяло зняти його з військового обліку.

Посадовиця запевняла чоловіка, що має досвід у "вирішенні подібних питань" і володіє необхідними зв’язками для їхнього успішного результату.

Під час обшуків у неї було вилучено майже 20 тисяч доларів, медичні документи, особові справи пацієнтів, документацію щодо оформлення інвалідності та інші докази її протиправної діяльності.

Підозрюваній вже обрано запобіжний захід. Її дії розслідуються як серйозне правопорушення, що підпадає під кримінальну відповідальність за зловживання впливом.

Затримання за зловживання посадою / Фото Нацполіції та Офісу Генпрокурора

Слідчі Нацполіції оголосили фігурантці про підозру за прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, поєднане з вимаганням такої вигоди. Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

До слова, президент України наказав ліквідувати МСЕК, а голова Офісу Андрій Єрмак зазначив, що корупція існує в усіх країнах, але важливо, як влада з нею бореться.

А в Одеській МСЕК викрили схему оформлення фіктивних інвалідностей для уникнення мобілізації.