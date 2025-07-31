Майже 800 митників, податківців і прокурорів втратили "інвалідність" після перевірки МОЗ
- Міністерство охорони здоров'я України спільно з правоохоронцями перевірило 1989 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців, з яких 795 визнано необґрунтованими і скасовано.
- У 400 випадках ухвалено нові рішення, зокрема в 307 випадках змінено групу інвалідності, а в 93 випадках – термін встановлення інвалідності.
В Україні тривають перевірки призначень інвалідності посадовцям. Майже 800 рівень визнали необгрунтованими.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Міністерство охорони здоров’я.
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Скільки рішень про інвалідність змінили?
МОЗ спільно з правоохоронцями вже перевірило 1989 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців. 795 з них виявилися необгрунтованими, а отже були скасовані.
Крім того, у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема у 307 випадках – про зміну групи інвалідності, у 93 – про зміну терміну встановлення інвалідності.
Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445,
– додали у МОЗ.
Найбільша кількість посадовців, яким встановлена інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:
- Державну митну службу України – 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;
- Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;
- органи прокуратури – 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку ухвалено нові рішення, ще 46 посадовців викликано на дообстеження.
Зауважимо, що у деяких випадках справи доходять до суду. Наприклад, на Черкащині судитимуть прокурора, який за добу оформив собі інвалідність і отримав від держави майже 500 000 гривень пенсії