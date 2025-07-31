В Україні тривають перевірки призначень інвалідності посадовцям. Майже 800 рівень визнали необгрунтованими.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням Міністерство охорони здоров’я.

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Скільки рішень про інвалідність змінили?

МОЗ спільно з правоохоронцями вже перевірило 1989 рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців. 795 з них виявилися необгрунтованими, а отже були скасовані.

Крім того, у 400 випадках ухвалили нові рішення, зокрема у 307 випадках – про зміну групи інвалідності, у 93 – про зміну терміну встановлення інвалідності.

Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445,

– додали у МОЗ.

Найбільша кількість посадовців, яким встановлена інвалідність і щодо яких триває перевірка, припадає на:

Державну митну службу України – 810 справ, із яких 572 уже розглянуто, 236 рішень скасовано, а у 114 випадках рішення переглянуто;

Державну податкову службу України – 518 справ, із яких 413 розглянуто, 154 рішень скасовано, у 89 випадках рішення змінено;

органи прокуратури – 448 справ, із яких 316 уже розглянуто, 152 рішень скасовано, у 71 випадку ухвалено нові рішення, ще 46 посадовців викликано на дообстеження.

Зауважимо, що у деяких випадках справи доходять до суду. Наприклад, на Черкащині судитимуть прокурора, який за добу оформив собі інвалідність і отримав від держави майже 500 000 гривень пенсії