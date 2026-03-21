Зараз Україна так само приваблива для інвесторів, як і до повномасштабного вторгнення Росії. Детальніше читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Україна може масштабувати іноземні інвестиції

Подібний інвестиційний клімат обумовлений низкою позитивних факторів:

можливістю інвестувати на ранніх стадіях проєктів із мінімальною конкуренцією;

широкими можливостями інвестування в різних сферах економіки;

курсом України на євроінтеграцію, що сприяє уніфікації законодавства з ЄС;

преференційними умовами міжнародної торгівлі та "транспортним безвізом";

дерегуляцією та диджиталізацією державних послуг.

Поряд із цим, значний вплив на покращення інвестиційної привабливості України здійснює Європейський Союз.

2024 року в ЄС ініціювали проєкт, який може залучити в економіку України десятки мільярдів іноземних інвестицій. Зокрема, мовиться про Ukraine Investment Framework (UIF) – складову частину програми Ukraine Facility, що передбачає сприяння залученню передусім приватних інвестицій в українську економіку.

UIF передбачає кілька механізмів. По-перше, надання гарантій на суму 7,8 мільярда євро, які мають частково покривати ризики (зокрема безпекові) реалізації масштабних інвестиційних проєктів. По-друге, передбачено надання грантів, змішаного фінансування та технічної допомоги на суму 1,5 мільярда євро.

Таким чином, станом на 2026 рік Україна має значний потенціал для масштабування міжнародних інвестицій, що є надзвичайно важливим для післявоєнної відбудови держави.

Зростання попиту на зелену енергетику

Важливо зазначити, що однією з ключових сфер, яка потребує залучення інвестицій, є енергетика. Так, до 2050 року Україна планує збільшити частку відновлюваних джерел енергії до 40%, що є важливим кроком на шляху до енергетичної незалежності. Розвиток відновлюваної енергетики особливо актуальний в умовах постійних обстрілів та руйнування енергетичної інфраструктури.

Варто наголосити, що у 2026 році сектор зеленої енергетики продовжує активно розвиватися, займаючи близько 11% у структурі загального енергобалансу країни. Відтак галузь вийшла за межі суто екологічної концепції та перетворилася на практичний інструмент забезпечення енергетичної автономності бізнесу.

Своєю чергою, попит на зелену енергію зростає не лише в Україні, а й у світі, що відкриває значні можливості для інвесторів, які прагнуть підтримати Україну у досягненні енергетичного суверенітету. Іноземні інвестори проявляють значний інтерес до інвестування у перспективні енергетичні проєкти.

Ризики для інвесторів

Водночас існує низка бар'єрів, які стримують розвиток міжнародних інвестицій в Україну.

Суттєві воєнні ризики. Важливим стримувальним фактором залишаються бойові дії, обстріли та загроза знищення об'єктів інфраструктури. Корупційні ризики. Проблеми корупції та непрозорі умови інвестування залишаються одними з найбільших бар'єрів для іноземних інвесторів. Податкова політика держави. Попри реформування податкової системи, інвестори часто зіштовхуються з нестабільністю податкового законодавства. Підвищення ставок податків та часті зміни правил оподаткування зменшують рівень довіри.

Крім того, інвестори зіштовхуються з бюрократичними перепонами при здійсненні інвестиційної діяльності в Україні. Зокрема, наразі існує досить складна процедура легалізації діяльності інвестора. Для повноцінної участі у правовідносинах необхідно зареєструвати компанію в Україні та сплачувати податки.

Водночас реєстрація компанії з іноземним елементом може бути тривалою через особливості функціонування державних органів.

У результаті зазначених факторів значна кількість інвесторів вважає надто ризикованим розпочинати інвестиційну діяльність в Україні. Тож держава має вжити комплексних заходів для покращення інвестиційного клімату.

підвищити рівень захисту прав інвесторів шляхом запровадження додаткових державних гарантій та реформування судової системи;

запровадити податкові стимули для міжнародних інвесторів, зокрема пільги для нерезидентів, які інвестують у пріоритетні галузі економіки;

спростити бюрократичні процедури та розробити чіткі механізми здійснення інвестиційної діяльності.

Важливим напрямом також є вдосконалення законодавчої системи та забезпечення її стабільності, прогнозованості й зрозумілості, адже планування є ключовим елементом інвестиційної діяльності.

Водночас, попри наявність проблем, в Україні спостерігаються позитивні зрушення у напрямі покращення інвестиційної привабливості:

відбувається гармонізація законодавства України з правом ЄС;

впроваджуються директиви ЄС у сферах оподаткування та господарської діяльності;

запроваджено декларативний принцип ведення бізнесу;

реалізується план заходів щодо дерегуляції господарської діяльності та покращення бізнес-клімату;

спрощуються дозвільні процедури, зокрема через цифровізацію адміністративних послуг.

Отже, попри запроваджені заходи, залишається чимало системних проблем, які потребують вирішення. Держава має забезпечити комплексний підхід до вдосконалення регулювання інвестиційної діяльності нерезидентів. Важливим елементом цього процесу є відкритий діалог між бізнесом і державою задля вироблення ефективних рішень, що сприятимуть залученню міжнародних інвестицій в економіку України.