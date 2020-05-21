Куди краще вкладати гроші та що вирізняє грамотного інвестора: поради експерта ринку

Про інвестиції в акції, які якості притаманні успішному інвестору та чому варто звернути увагу на IPO компаній? Детально на ці запитання відповів Тимур Турлов генеральний директор Freedom Holding Corp, провідний фінансист та експерт з фондових ринків.

Під час прямого ефіру на Інстаграм-сторінці Артема Майдана, підприємця й організатора бізнес-форуму "Бізнес Концентрат", Тимур Турлов проаналізував ситуацію на фондовому ринку, розповів про найцікавіші IPO та інвестиції в акції міжнародних компаній, і навіть спрогнозував ціни на нафту. 24 канал зібрав найцікавіше з розмови.

До теми: Фондовий ринок проти реальної економіки: що потрібно знати про фінансові виклики 2020 року

Про ситуацію на фондовому ринку

Із початком пандемії коронавірусу на світових фондових ринках відбувся масштабний обвал. Основні біржові індекси знизилися на понад 30%, різко занурившись на територію "ведмедів". Тимур Турлов зазначив, що ніколи ще не було такого швидкого й різкого обвалу. Ось як прокоментував історичне падіння експерт:

Відштовхуючись від цього мінімуму (падіння фондових індексів на понад 30% – ред), ринок уже відіграв 2/3. Купували акції в найгірші моменти, у кінці березня, коли здавалося, що точно ніякого швидкого відновлення не буде, що світова економіка не оговтається від пандемії. Такий складний період збігся з моментом, коли активи торгувалися за мінімальними цінами. Це була найкраща точка для купівлі акцій.

Ті, хто купив в середньому 500 найбільших американських компаній (акцій – ред.), заробили 30% на відновленні, яке відбулося нещодавно. Адже важливо усвідомити, що хоча ми різко впали, ми різко відновимося,

– говорить гендиректор "Фрідом Фінанс".

Про цікаві кейси виходу компаній на IPO

Вихід компанії на IPO можна розглядати, як один із факторів її успіху. Однак не завжди розміщення акцій фірми на біржі буває вдалим.

Що таке ІРО? З англ. Initial Public Offering "первинна публічна пропозиція" – перший публічний продаж акцій приватної компанії. Продаж акцій може здійснюватися як завдяки розміщенню додаткового випуску акцій шляхом відкритої підписки, так і шляхом публічного продажу акцій існуючого випуску акціонерами приватної компанії.

Тимур Турлов навів кілька успішних прикладів IPO компаній, цінні папери яких зросли у кілька разів від ціни, встановленої на момент розміщення паперів на біржі:

Одне з найбільш визначних IPO минулого року було в компанії Beyond Meat, виробника штучного м'яса . Їхні акції розміщувалися по 25 доларів і досить-таки бадьоро зросли до 150 доларів (уточнення: максимальна ціна зафіксована 26 липня 2019 року – 234 долара за акцію). Тобто вони за перші три місяці піднялися у понад п’ять разів.

. Їхні акції розміщувалися по 25 доларів і досить-таки бадьоро зросли до 150 доларів (уточнення: максимальна ціна зафіксована 26 липня 2019 року – 234 долара за акцію). Тобто вони за перші три місяці піднялися у понад п’ять разів. Така ж ситуація з Nvidia – американським виробником графічних процесорів, відеоадаптерів, ігрових консолей та різних пристроїв для ПК. Акції компанії теж значно зросли і станом на четвер, 21 травня, торгуються по 358,80 за одну штуку.

Найкраще вкладати гроші в акції компанії, яка веде розумілий бізнес, яка залучає досить-таки багато капіталу. Первинне розміщення – це ризиковий сектор. Тут можна як дуже добре заробити, так і ні. Коли ти купуєш зрозумілі історії, наприклад Apple, Google, Amazon, Facebook, Walmart, Tencent, там не буває такої волатильності й ризиків таких високих. Американський ринок росте останні 100 років в середньому 12-15% на рік,

– стверджує експерт.

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Як грамотно інвестувати в акції: поради гендиректора Freedom Holding Corp

1. Інвестор не повинен бути голодним.

Якщо він мріє швидко розбагатіти – це найправильніший шлях до банкрутства. Інвестор не повинен бути жадібний. Найчастіше, якщо ти постійно береш участь у певній історії (інвестиційному процесі – ред.) із постійним ризиком – не можна все виграти, можна лише програти. Одна збиткова угода може поховати всі плоди праці.

2. Важливо дотримуватися балансу і вміти чекати.

Справжній інвестор уміє чекати. Найкраще заробляють ті, хто тримає акції довго. Це люді, які уважно читають аналітику, вивчають фінансові показники. Це важливо не для того, щоб ухвалювати рішення. Звісно, можна дослухатися до порад свого інвестиційного консультанта. Однак коли ти сам читаєш ці всі речі, то краще розумієш, чому тобі консультант радить чинити саме так, а не інакше.

Середня річна кількість інвестиційний рішень грамотного інвестора

Кілька десятків. Інвестор не перевертає свій портфель кілька десятків разів, а здійснює операції з його окремим елементом. Наприклад, він продав якихось акцій на 5%, а інших – купив на 5%.

У бізнесі всі звикли, що чим більше операцій – тим більше доходів. В інвестиціях все навпаки: чим менше зайвих рухів, тим більше доходів.

Яка середня дохідність від акцій у рік

12-15% для ліквідних паперів надійних американських компаній – це хороша середня дохідність, на яку реально розраховувати. На ринку первинних розміщень середня прибутковість доволі висока – до 30% можна заробити впродовж останніх три роки.

Усі, хто купував акції 12 місяців тому – залишилися в плюсі, попри недавнє катастрофічне падіння, яке відбулося,

– стверджує експерт.

В акції компаній якого сектору краще інвестувати

Чемпіони весни – підприємства, що працюють у сфері біотехнологій.

Також, за словами Турлова, привабливими для інвесторів є компанії у сфері хмарних технологій.



Динаміка середніх приростів виручки ІРО-компаній у 2019р. за секторами, % / Дані statista.com

Ринок нафти 2020 року: прогнози Тимура Турлова

Я не здивуюся, що рекордні обсяги скорочення видобутку, які зараз комусь, може, здаються недостатніми за поточного попиту, можуть привести до того, що коли економіка швидко почне відновлюватися в другій половині року, то у нас на ринку виникне дефіцит і шок з боку пропозиції,

– говорить Турлов.

Тоді ціни на нафту можуть так само швидко злетіти вгору, тому що доступної сировини раптом стане мало, запаси почнуть танути з такою ж швидкістю, із якою вони до цього наростали.

У цьому році ми побачимо короткострокове зростання цін на нафту до 60-70 доларів за барель. Потім ціни на нафту, ймовірно, знизяться.

Актуально: Нафта активно дорожчає: динаміка цін на сировину й прогнози експертів

Чи повториться обвал на фондових ринках у 2020 році

Очікування другого "дна" на ринку зараз максимальні. Статистика говорить, що натовп завжди залишається обдуреним у своїх очікуваннях. Коли всі вважають, що ринок буде падати – він зростатиме.

Об'єктивно, зараз немає ніяких передумов для другого дна.

Рекомендації інвесторам

Усі відомі мільярдери володіють акціями. Їхні статки представлені у вигляді акцій. Ви практично не знайдете мільярдера, який сидить на "кеші" (з англ. "cash" – готівка). У певний момент вони трохи збільшують свою частку, колись вони її зменшують.

Зараз кажуть, що у Воррена Баффета зосереджена рекордна кількість готівки на рахунках. Справді, у нього 20% грошей у фонді – це готівка. Однак 80% – це акції.

Основна рекомендація – мати терпіння. Намагайтеся бути раціональними, дотримуватися послідовності у своїх справах.

Якщо вам страшно, для вас неприпустимою є втрата грошей в принципі, і ви не готові ризикувати - не приходьте на фондовий ринок. Усі багаті люди живуть під ризиком і ухвалюють рішення в умовах дефіциту інформації. Якщо все відомо – грошей заробити не можна. Бізнес завжди зароблятиме, створюючи якісь блага для людей. Станьте акціонерами цього бізнесу,

– зазначає Турлов.

Дивіться прямий ефір з Тимуром Турловим:

Компанія "Фрідом Фінанс": що про неї відомо? Інвестиційний холдинг, що допомагає людям зберігати і примножувати гроші, купуючи акції найбільших підприємств, в основному американських. В Україні фірма також займається й питаннями інвестицій у державні облігації від Міністерства фінансів (так звані ОВДП).



"Фрідом Фінанс" має ліцензії на надання послуг від національних регуляторів усіх країн, де вона працює, а це: Україна, Казахстан, Росія, Киргизстан, Узбекистан, Німеччина, Кіпр, США.



Із поміж послуг компанії: брокерське обслуговування, довірче управління, навчання і аналітика, послуги маркет-мейкера, андеррайтинг цінних паперів.Компанія надає інвестиційні консультації. Спеціалісти фірми розповідають про всі можливості на фондовому ринку, тобто у акції яких компаній вигідно вкладати гроші.