Нафта дорожчає, фондові ринки ростуть: як змінилася ситуація на світових біржах

У п’ятницю, 20 березня, світові фондові ринки почали рости після стрімкого обвалу в попередні дні тижня. Цьому сприяло підвищення цін на нафту.

Інвестори продовжують оцінювати зусилля урядів різних країн, спрямовані на боротьбу з наслідками коронавірусу, пише Investing.com.

Читайте також: Обвал фондових ринків: що треба знати про велике падіння показників світових бірж

Як змінилися основні європейські фондові індекси станом на п’ятницю, 20 березня:

Ф’ючерси на німецький DAX зросли на 4,2% (360 пунктів).

зросли на 4,2% (360 пунктів). Ф’ючерси на французький CAC 40 збільшилися на 3,2% (125 пунктів).

збільшилися на 3,2% (125 пунктів). Ключовий фондовий індекс Великої Британії FTSE 100 піднявся на 2,2% (112 пунктів).

піднявся на 2,2% (112 пунктів). Індекс широкого європейського ринку Euro Stoxx 50 зріс на 0,5% (12 пунктів).

Ситуація на азійських ринках:

Індекс MSCI акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону, не враховуючи Японію, виріс на 3,2%.

акцій Азійсько-Тихоокеанського регіону, не враховуючи Японію, виріс на 3,2%. У Південній Кореї ціни на акції збільшилися на 3,5% . Однак падіння за тиждень становить 14%.

. Однак падіння за тиждень становить 14%. Ф’ючерси японського Nikkei подорожчали на 17 435 пунктів.

подорожчали на 17 435 пунктів. Ф’ючерси на американські акції E-Mini на S&P 500 знизилися на 1,2%.

Знати більше: Акції, держоблігації та курс валют: як пандемія COVID-19 впливає на фінансові ринки

У США ф’ючерси на сиру нафту торгувалися на 4,6% вище – 27,09 долара за барель – після росту вартості сировини на 24% у четвер, 19 березня. Ціна на нафту Brent піднялася на 3,2% до 29,38 долара після різкого стрибка на 14,4% напередодні.

До теми: Ціни на нафту почали рости після рекордного обвалу напередодні: що говорять аналітики

Ціна золота зросла на 1,5% до 1 501 долара за унцію. Євро, навпаки, впало на 0,6% відносно долара, досягнувши 1,1 долара.

Цінова війна на ринку нафти

Ріст вартості нафти спричинений заявою президента США Дональда Трампа про те, що він може втрутитися в цінову війну між Саудівською Аравією і Росією у "відповідний час". За інформацією ЗМІ, адміністрація Трампа розглядає можливість самостійно змусити Саудівську Аравію скоротити обсяги видобутку нафти та використати нові санкції проти РФ, щоб примусити її теж скоротити постачання сировини.

Нагадаємо, ціни на сиру нафту у США та нафту еталонних марок обвалилися на 40% після закінчення переговорів ОПЕК із її союзниками, з-поміж яких була Росія. Зокрема, РФ не підтримала Саудівську Аравію в питанні знизити обсяги видобутку нафти в умовах поширення коронавірусу. У відповідь Ер-Ріяд збільшив видобуток і надав Європі, США і країнам Азії знижки на купівлю сировини.

Оминути кризу: дії фінансових регуляторів в умовах коронавірусу

Окрім того, на підвищення основних індексів світових фондових ринків вплинуло повідомлення про “третю фазу” фіскальної підтримки на суму близько 1,2% трильйона доларів. Це рішення ініційоване республіканцями Сенату США.

Цікаво: Фондові ринки і світова криза: економіст спрогнозував, що буде з цінами на акції

Також понад 30 центральних банків різних країн знизили відсоткові ставки, щоб стримати негативні наслідки коронавірусу для економіки. Низка регуляторів ввела спеціальні екстрені позики для банків та компаній, а також відтермінувала сплату податків.

Пандемія COVID-19: останні відомості Всесвітня організація охорони здоров'я присвоїла нову назву китайському коронавірусу 2019-nCoV – COVID-19 (скорочення від "коронавірусна хвороба 2019 – coronavirus disease 2019"). Також ВООЗ визнала коронавірус пандемією.



Станом на 20 березня 2020 року у світі зареєстровано 244 523 підтверджених випадків зараження, із них 10 030 – закінчилися смертю. Одужало вже 86 031 осіб.



В Україні підтверджено 26 випадків захворювання на COVID-19, спричинений новим коронавірусом, 3 з них – летальні.