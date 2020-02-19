Коронавирус: что о нем говорят Apple, Coca-Cola, Nike и другие компании

Китайский смертельный вирус становится ключевой темой на встречах руководства компании с инвесторами, поскольку те пытаются оценить его влияние на корпоративные результаты.

Китайский коронавирус впервые обнаружили в конце прошлого года в Ухане. С тех пор он стал основной темой в отчетах о прибылях перед инвесторами 500 крупнейших американских компаний. Инвесторы требуют ответов о том, как это повлияет на их деньги. Об этом сообщает MarketWatch.

Актуально: Alibaba будет предоставлять дешевые кредиты бизнесу, пострадавшему от коронавируса

Данные FactSet показали, что среди 364 отчетах компаний перед инвесторами в период с 1 по 13 января 38% компаний хотя бы раз употребляли термин "коронавирус". Это преимущественно промышленные или ИТ-компании или компании из сферы здравоохранения.

Хотя многих компаний просили оценить негативное влияние коронавируса на их бизнес, 34% сказали, что говорить об этом рано, и не учли последствия вируса в своих отчетах и ​​финансовых рекомендациях. Как результат, "возможно, появится больше компаний с отрицательными финансовыми отчетами позже в первом квартале, поскольку эти компании только потом увидят последствия вируса четко", – написал старший аналитик FactSet Джон Баттерс.

Реакция американских компаний

Компания Apple сообщила, что в марте 2020 ее доходы не достигнут ранее прогнозируемого показателя, и, вероятно, будут меньше. Производство замедлилось или прекратилось из-за вспышки COVID-19. Около 15% дохода компании приносит Китай, при этом много продукции компании производит в этой же стране.

К теме: Apple не сможет выполнить план по доходам за I квартал 2020 года: названы причины

Работа начинает возобновляться по всей стране, но мы наблюдаем медленнее возвращения к нормальным условиям, чем мы предполагали,

– сообщают в компании.

Генеральный директор Coca-Cola Джеймс Квинси заявил, что вспышка сильного острого респираторного синдрома (ОРВИ) в 2003 и 2004 годах вызвала меньше беспокойства, чем китайский коронавирус. Китайский рынок составляет 10% мирового объема Coca-Cola.

Китайская экономика играла другую роль, когда случилось ОРВИ. Стоит отметить, что сейчас экономика Китая значительно больша, и это может больше повлиять на остальной мир,

– заявил Джеймс Квинсе.

Компания Hilton Worldwide Holdings сообщила, что около 150 отелей, которые предлагают посетителям около 33 тысяч номеров в Китае, закрыли в результате вспышки коронавируса.

Компания Nike заявила, что закрыла около половины своих магазинов в Китае, тогда как остальные магазины отчитываются о низкое количество посетителей. Производитель спортивной одежды заявил, что планирует предоставить информацию о влиянии вируса на видеоконференции с инвесторами по третьему кварталу.

Две трети магазинов Ralph Lauren материкового Китая закрыли на неделю или две недели.

В компании TripAdvisor сказали, что могут увидеть незначительный процент влияния на их финансовые результаты.

Мы не такие уязвимые к азиатскому рынку как общая часть бизнеса,

– сказал аналитикам директор Стивен Кауфер.

Руководители компании Visa сказали, что еще рано говорить, как вспышка коронавируса повлияет на компанию.

Если самолеты не летают с и в Китай, если отели в Китае пустуют и поставки задерживают, тогда я думаю, что это будет иметь определенное влияние. Это просто будет зависеть от того, как долго все будет продолжаться,

– заявил руководитель Visa.

Компания Walt Disney заявила, что, если закрыты тематические парки в Шанхае и Гонконге останутся закрытыми месяцами, это приведет к потере потенциальных 175 миллионов долларов в доходах текущего квартала. Бизнес-киностудия Диснея также может пострадать, поскольку кинотеатры в Китае закрыты, а Дисней готовится запустить перезагрузку "Мулан" в марте.

Коронавирус в Китае: что известноСчитается, что вирус зародился в Ухане, одном из крупнейших китайских городов. Он убил более 1700 человек, количество людей, инфицированных коронавирусом – более 71 000. Большинство случаев заражения сосредоточены именно в Китае: 16 городов закрыты на карантин, в результате чего пострадали почти 50 млн человек. Ограничен доступ до всех достопримечательностей, чтобы избежать скопления большого количества туристов. Ряд ведущих компаний тоже закрыли свои офисы и магазины в Китае, а новогодние каникулы были продлены, чтобы остановить распространение коронавируса.