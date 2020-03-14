Коронавирус и бизнес: как правительство Израиля поможет предпринимателям не обанкротиться

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о выделении финансовой помощи бизнесу, пострадавшему из-за вспышки коронавируса.

Сумма помощи составляет 10 млрд шекелей (2,7 млрд долларов), сообщают зарубежные СМИ. 80% этих средств будет выделено в виде кредитов, которые нужно вернуть.

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По словам главы израильского правительства, коронавирус оказал негативное влияние на мировую экономику. Израиль не стал исключением.

Израильская экономика мощная, а уровень безработицы - низкий. Наша программа призвана обеспечить гражданам условия для работы,

– отметил Нетаньяху.