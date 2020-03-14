Коронавирус и бизнес: как правительство Израиля поможет предпринимателям не обанкротиться
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху объявил о выделении финансовой помощи бизнесу, пострадавшему из-за вспышки коронавируса.
Сумма помощи составляет 10 млрд шекелей (2,7 млрд долларов), сообщают зарубежные СМИ. 80% этих средств будет выделено в виде кредитов, которые нужно вернуть.
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По словам главы израильского правительства, коронавирус оказал негативное влияние на мировую экономику. Израиль не стал исключением.
Израильская экономика мощная, а уровень безработицы - низкий. Наша программа призвана обеспечить гражданам условия для работы,
– отметил Нетаньяху.
Решение о выделении финансовой помощи правительство Израиля приняло еще 8 марта. Однако тогда речь шла о предоставлении 4 млрд шекелей (более 1 млрд долларов). Затем эту сумму решили удвоить.
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Еще 1 млрд шекелей (276,2 млн долларов) будут направлены на поддержку системы здравоохранения государства. Столько же будет выделено на экстренные нужды для таких служб, как полиция, пожарная охрана, пенитенциарной службы и т.д.
Относительно поставок продовольственных товаров в магазины, то, по словам Нетаньяху, никакого дефицита продуктов не возникнет. Так, большое количество продуктов в страну будут доставлять морем.
Также глава правительства пообещал оказать материальную помощь израильским авиакомпаниям, которые в результате снижения пассажиропотока могут обанкротиться.
Министр финансов Израиля Моше Кахлон заявил, что средства в виде кредитов представители бизнеса смогут получить через 7-9 дней. Кроме того, чиновник отметил, что правительство готовит дополнительные меры, направленные на борьбу с коронавируса.
Что известно о коронавирусе? Всемирная организация здравоохранения присвоила новое название коронавирусу 2019-nCoV – COVID-19 (сокращение от "коронавирусная болезнь 2019 – coronavirus disease 2019"). По состоянию на 14 марта 2020 в мире зарегистрировано 145 369 подтвержденных случаев заражения, из них 5 429 – закончились смертью. Выздоровели уже 71 694 человек. В Украине подтверждено 3 случай заболевания COVID-19, вызванный новым коронавирусом, из них один – летальный.