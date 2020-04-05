Рекордный обвал цен и резкое снижение спроса: каким был первый квартал 2020 для рынка нефти

В марте нефтяная промышленность потерпела от шока одновременно и спроса, и предложения. Сначала пандемия коронавируса привела к замедлению мощностей добычи сырья, после чего Саудовская Аравия, наоборот, увеличила объемы добычи и начала ценовую войну с конкурентами.

Цены на нефть эталонных марок в марте 2020 снизились более чем на 45%, сообщает Investing.com. Мировые энергетические компании сократили расходы на десятки миллиардов долларов. Ухудшение отношений между Саудовской Аравией и Россией из-за неодобрения последней снижение объемов добычи нефти для сдерживания темпов замедления роста экономики вызвало негативную реакцию у ряда стран и инвесторов.

Почему ситуация на рынке нефти нестабильная и о главных проблемы в отрасли – читайте в обзоре 24 канала.

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Саудовская Аравия играет на все

Эр-Рияд шокировал нефтяную промышленность, начав провокационную игру после неудачного завершения собрания ОПЕК относительно соглашения об уменьшении добычи и поставки нефти, чтобы ослабить влияние коронавируса на индустрию. Ведь, как известно, из-за вспышки вируса в Китае, промышленность остановилась, а спрос на сырье снизился.

Саудовская Аравия уменьшила цены на экспорт и заявила, что будет добывать рекордные 12,3 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Эр-Рияд полностью открутил краны и увеличил объемы добычи вместо того, чтобы их уменьшить. Армада кораблей уже готова отправиться из Саудовской Аравии, чтобы экспортировать нефть, в основном, к рафинериям (предприятия по очистке нефти) и США.

Решение этой страны, которую называют центральным банком нефтяной отрасли, стало настоящим шоком для мировых рынков, которые сейчас страдают от снижения уровня экономики через коронавирус. Саудовская Аравия фактически является лидером Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Это государство десятилетиями контролировала объемы добычи сырья, чтобы поддерживать баланс на рынке. Однако в этом году сама же Саудовская Аравия решила этот баланс уничтожить.



Нефтедобыча в Саудовской Аравии / Flickr

Техас бьет тревогу

Американские производители нефти, которые в основном сосредоточены в штате Техас, обратились к регуляторам с просьбой вмешаться, чтобы снизить объемы добычи сырья.

Стоит заметить, что Техас не привык вмешиваться в проблемы международного значения. Для общего понимания, последний раз нефтепроизводители штата обращались к правительству страны в 1973 году.



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Один из трех техасских уполномоченных, который входит в состав ОПЕК, получил звонок от генерального секретаря организации стран-экспортеров нефти. Генсекретарь этой международной структуры привлек представителя по США для обсуждения ситуации на рынке.

20 марта, техасский уполномоченный Райан Ситтон заявил, что Техас может рассмотреть возможность снижения объема добычи нефти на 10%. К этому времени американские производители сланцевой нефти не решались так скоординировано заявлять о готовности сократить нефтедобычу. Их колебания можно понять, ведь такие предприятия боялись нарушить антимонопольное законодательство США.

Рекордное падение цен на нефть: как это было

Три крупнейшие падения стоимости нефти марки Brent состоялись 9, 16, 19 марта.

9 марта Brent снизилась в цене на 24%.

16 марта – на 11%.

19 марта – на 13%.

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23 марта произошло рекордное падение стоимости бензина в сутки. В частности, его цена снизилась на 32%, достигнув исторического минимума.

В общем, первый квартал 2020 стал худшим для нефтяной индустрии. В частности, стоимость Brent с начала года упала на 65,6%, а WTI – на 66,5%.



Рынок нефти / Flickr

Реактивное топливо в хранилищах

Реактивное топливо быстро портится при долгом хранении. Однако спрос на сырье упал настолько быстро, как и количество рейсов авиакомпаний во всем мире.

Нефтегазовые предприятия, как BP или Royal Dutch Shell, начали брать в аренду корабли только для хранения испорченного реактивного горючего.

Нефтеперерабатывающие компании теряют выручку

Наценки на производство бензина в США – от цены за баррель нефти вычесть стоимость барреля бензина – закрывали торговую сессию с минусовым значением. Это означает, что нефтеперерабатывающие компании потеряют деньги, покупая сырую нефть для производства горючего. Выручка таких предприятий составила минус 1,11 доллара за баррель по состоянию на 23 марта, что стало самым низким показателем с 2008 года.

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Этанол

В этом году объемы поставок кукурузы и сахара пока находятся на высоком уровне, так как поставщики изготавливали меньше этанола для смешивания с бензином. Причиной этому является вспышка коронавируса.

Например, французская компания Tereos перенесла производство этанола на промышленное использование – изготовление средств для дезинфекции рук.



Рынок нефтепродуктов – бензин / Pixabay Рынок нефтепродуктов – бензин / Pixabay

Нефтеперерабатывающие фабрики закрываются

Французская нефтегазовая компания Total в начале марта этого года закрыла свой нефтеперерабатывающий завод Grandpuits, расположенный за пределами Парижа, для обслуживания. Когда пришло время переделывать 102 000 баррелей в день, в Total просто посмеялись над этими объемами. Спрос на сырье настолько уменьшился, что компания поняла – лучше приостановить работу. Нефтеперерабатывающие заводы, расположенные за пределами Лос-Анджелеса (штат Калифорния, США) тоже временно остановили производство из-за снижения спроса на нефть.

Влияние коронавируса на рынок продажи бензина

Одна из европейских стран, наиболее пострадавшея от пандемии коронавируса, Италия, решила закрывать АЗС. По информации местных операторов, они начали закрываться еще 25 марта на национальных автомагистралях.

Ведь в условиях распространения коронавируса сложно гарантировать стандарты безопасности и одновременно вести бизнес.