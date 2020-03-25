Ритейл или доставка: во что инвестировать во время кризиса

Запрос на доставку еды и товаров, в связи с введением карантина из-за коронавируса в Украине и мире, подкрепляет инвестиционный спрос в этой области.

Эксперты компании "Фридом Финанс Украина" проанализировали новости бизнеса и украинских эмитентов ценных бумаг (ООО "РУШ" (сеть супермаркетов-дрогери ЕВА) и ООО "Новая Почта") для раскрытия ситуации в сферах FMCG, ритейла и смарт-доставки.

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Обзор рынка

Как рассказали в компании "Ашан Украина", из-за введения карантина вследствие коронавируса спрос на доставку значительно вырос, а особенно в Киеве и Львове. Поэтому в современных реалиях, чтобы доставить продукты клиенто нужно потратить больше времени.

Многие клиенты спокойно реагируют на то, что на доставку потребуется больше времени. Это беспрецедентная ситуация в Украине и сервисы доставки к ней адаптируются. Мы оптимизируем процессы с нашей стороны, чтобы выполнять максимальное количество заказов,

– отметили в пресс-службе торговой сети.

Представители сети кинотеатров "Планета Кино" говорят, что убытки из-за ситуации с коронавирусом для них могут составлять десятки, а то и сотни миллионов гривен.

В сети EVA отмечают, что сейчас довольно сложная ситуация с арендными и коммунальными платежами. Если с отоплением помещений, в которых не будет покупателей и персонала, еще можно сэкономить и заплатить за реально потребленные энергоносители, то с арендой - значительно сложнее.

С учетом форс-мажорных обстоятельств в Украине и мире, и закрытием отдельных ТРЦ, связанных с распространением коронавирусной инфекции, компания надеется, что ей удастся договориться с арендодателями о лояльные условия на период карантина,

– говорится в ответе ритейлера на запрос RAU .

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Спрос на доставку еды вырос

Во время карантина количество сессий на Zakaz.ua (сотрудничает с сетями магазинов Novus, Metro, Ашан, Фуршет и МегаМаркет) выросло на 44%. Ограничения на перемещение также вывело мобильное приложение сервиса в топ-10 самых популярных в категории Food & Drink.

53% респондентов подтверждают, что резко сократили потребление пищи вне дома. Это соотносится с общим трендом в странах, охваченных вирусом. Например, ростом числа онлайн-продаж (Франция - 87%, Италия - 82%, Испания - 62%, Австралия - 45%) и более частым использованием услуг по доставке еды (страны Балтии - 5%). В условиях изоляции и карантина это очень удобно,

– комментирует Александр Иванов, партнер по работе с клиентами Nielsen.

В сервисе Glovo отмечают, что в связи с последними событиями, значительно увеличилось число заказов в категориях "Аптеки" и "Супермаркеты". Вырос и средний чек заказа в этих категориях. В сегменте "Рестораны" среди пользователей сохраняют популярность заведения, которые продолжают готовить исключительно для доставки.



Испанский сервис доставки Glovo / Flickr

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В пресс-службе украинского сервиса доставки Raketa рассказали, что после объявления карантина рост заказов составил около 20%, а после закрытия кафе и ресторанов – более 30%, и продолжает увеличиваться. Такая ситуация наблюдается во всех городах, где работает Raketa – в Киеве, Днепре, Харькове, Одессе, Львове и Виннице.

Рост фиксируют и в Menu.ua. Количество заказов еды с доставкой через сервис с момента введения карантина выросла на 25%. А в ближайшие две недели в компании ожидают рост заказов до 70%.

Чтобы удовлетворить растущий спрос Menu.ua увеличивает штат курьеров на период роста активности, усиливает работу службы доставки, а также привлекает фрилансеров для снижения нагрузки на отдел контента.

рынок доставки продуктов питания онлайн в Украине в 2019 году вырос вдвое – до $ 100 млн. Поэтому эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин, еще больше могут ускорить темпы развития онлайн-доставки продуктов и рынка e-commerce в целом. Ранее генеральный директор Zakaz.ua Андрей Курский в интервью RAU говорил, что– до $ 100 млн. Поэтому эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин, еще больше могут ускорить темпы развития онлайн-доставки продуктов и рынка e-commerce в целом.

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По его словам, среди новых покупателей также выделяется сегмент аудитории 50+. Например, представители китайского онлайн-ритейлера Miss Fresh утверждают, что старшая возрастная категория пользователей увеличилось на 237% во время пандемии, а интернет-гигант Alibaba зафиксировал рост продаж в 4 раза в этом сегменте.

При этом задача ритейлеров – быстро адаптироваться к потребностям новой аудитории, помочь им в навигации, побороть существующие барьеры покупки онлайн и, таким образом, создать базу для удержания покупателей после завершения карантина,

– резюмирует аналитик Nielsen.

Инвестиционные возможности

На инвестиционную активность, кроме волатильности курсов валют в течение второго и третьего кварталов 2020 года, повлияет и невозможность физически посещать активы. Рынки зависят от иностранного капитала, могут столкнуться с сокращением инвестиционной активности.



Динамика инвестиционной активности / Oxford Economics

"Новая Почта"

В течение последнего десятилетия "Новая Почта" является лидером и трендсеттером украинского рынка экспресс-доставки.

В связи с тем, что часть торгово-развлекательных центров в Украине полностью закрыты и к ним нет доступа, "Новая Почта" временно перенаправляет весь груз и посылки из отделений, расположенных в них, в ближайшие самостоятельные отделения. В ТРЦ, где есть продуктовые магазины, аптеки и к которым есть доступ – отделения работают в штатном режиме.

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20 марта “Новая Почта” в тестовом режиме запустила услугу доставки продуктов питания. Пилотный проект действует сейчас в Днепропетровской области. Компания запустила услугу вместе с партнерами - интернет-магазином Rozetka и торговой сетью АТБ.

С введением карантина государство настойчиво рекомендует украинским оставаться дома. Людям трудно: все находятся в условиях ограниченного передвижения. Мы развитую инфраструктуру и мощную курьерскую доставку, чтобы помочь приобрести необходимые продукты. Сейчас ждем внесение изменений в законодательные акты, после чего сразу начнем доставлять и лекарства, ведь именно эта задача была нам поставлена ​​президентом,

– комментирует Александр Бульба, генеральный директор компании "Новая Почта".

23 марта украинское правительство позволило украинским почтовым операторам доставлять лекарственные средства, а уже сегодня "Новая Почта" запускает услугу доставки лекарств по всей Украине. На сайте компании указано, что доставка будет осуществляться по всей территории Украины в отделения "Новой Почты", поштоматы или курьерами.

Сейчас "Новая Почта" начнет доставлять лекарства вместе с партнером – интернет-порталом Liki 24. В дальнейшем будут привлекаться и другие партнеры, которые продают лекарства. Вышеназванные проекты, по нашим прогнозам, положительно повлияют на бизнес, работающий в сфере смарт-доставки и финансовые показатели эмитента ООО "Новая Почта". Ведь сейчас больше людей пользуются интернетом, ищут товары онлайн, увеличивая комиссионные платежи за доставку товаров через различные маркетплейсы. ООО "РУШ" (сеть магазинов ЕВА)

Сеть магазинов ЕВА работает по своему стандартному графику и в период карантина. О законности их деятельности в такое время можно почитать по ссылке.

В течение марта этого года было открыто 6 новых магазинов ЕВА даже во время "карантинного кризиса" из-за коронавируса, поскольку вырос спрос на гигиенические товары. Как известно, в среду, 25 марта, украинское правительство объявило о продлении карантина до 24 апреля и введение чрезвычайной ситуации по всей территории Украины. Торговая сеть ЕВА также предоставляет услугу доставки своих товаров. Поэтому бизнес будет на плаву и прогнозируется содержание финансовых показателей на уровнях 2018-2019 лет, с возможностью их улучшения.



Доставка товаров из магазинов ЕВА / Фридом Финанс Украина

Надо обратить внимание на характеристики поставок товаров и продукции в сети этих магазинов. Ведь это дрогери-бизнес, который зависит в 40-60% случаев от импортных товаров. Импорт и экспорт будут снижаться в Украине и мире в феврале-апреле, а в некоторых странах до июня. Поэтому это негативно может повлиять на остатки и резервы продукции. В то же время отечественные производители (используя процедуры защиты от распространения вируса) получат шанс реализовать свою продукцию в этой сети.

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Вместо выводов

Даже во время кризисов, которые влияют на здравоохранение, общественное питание, недвижимость и ритейл, есть компании и сферы бизнеса, которые могут заработать дополнительный капитал или сохранить свои позиции на рынке во время глобальной рецессии. Можем выделить несколько компаний, в финансовые инструменты которых можно инвестировать на волне коронавируса:

Иностранные рынки (акции): ALIBABA GROUP HOLDINGS LTD. (тикер BABA). AMAZON COM INC (тикер AMZN).

Украинский рынок (корпоративные облигации):

ООО "Новая Почта" (тикер ONPSTA). ООО "РУШ" (сеть магазинов ЕВА) (тикер RUSH05).

Статью подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик компании "Фридом Финанс Украина"