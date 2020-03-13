Рынок земли: инвестиционные возможности

В прошлом месяце состоялась встреча с инициаторами и стейкхолдерами будущего закона о рынке земли. Во время встречи было обсуждено ряд проблем, однако остались вопросы, требующие детального изучения.

Аналитик компании "Фридом Финанс Украина" Степан Джус выделил несколько тезисов после общения, которые прямо или косвенно могут повлиять на инвестиционные возможности открытия земельного рынка в Украине.

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Прежде всего, участники встречи пришли к общему выводу, что открытие рынка земли не принесет быстрого экономического эффекта. Объединенные территориальные громады (ОТГ) должны провести аудит земель. Чтобы этот процесс был максимально прозрачный должны быть эффективные и честные руководители громад.

Крупные агрохолдинги, например, Kernel и Мироновский хлебопродукт (МХП) обрабатывают, а не владеют землей. У них сейчас недостаточно инвестиционных средств на выкуп земель, которые они арендуют. Вся деятельность – операционная.

Открытый рынок земли – кому это выгодно больше всего:

Гиганты рынка , в основном, не выигрывают от ситуации открытия рынка свободного оборота сельскохозяйственных земель.

, в основном, не выигрывают от ситуации открытия рынка свободного оборота сельскохозяйственных земель. У компаний сферы малого бизнеса тоже будет недостаточно средств, даже с учетом кредитных программ на покупку земель (поскольку, в основном, они работают в тени).

тоже будет недостаточно средств, даже с учетом кредитных программ на покупку земель (поскольку, в основном, они работают в тени). Эта ситуация выгодна для среднего агробизнеса, который сможет инвестировать в землю, зарабатывая на аренде для тех же крупных агрохолдингов.

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Кроме того, эксперты отметили, что тем, кто владеет более чем 500 гектарами земли, будет сложнее заработать на изменениях в законодательстве о земле (Смотрите рис.1).



Рис.1. Топ-10 агрохолдингов Украины по объему земельного банка (тыс. га.). По данным latifundist.com

По неактуальными данными (по состоянию на сегодня не проведена предварительная оценка неприватизированной земли), в Украине сосредоточено около 10 млн гектаров неприватизированной земли. Из них около 1,8 млн гектаров переданы в ОТГ на бесплатную приватизацию. Еще около 3 млн гектаров находятся в собственности государства и ОТГ (муниципальная собственность). Поэтому вопрос остается не выясненным: что будет с этими землями?

Отметим также, что 35 млн граждан не имеют земельных участков, подпадающих под действие закона.

В частности, не подпадают под действия изменений в законодательство:

Отож, не підпадають під дії змін до законодавства:

Земли, которые не приватизированы, но находятся в праве постоянного пользования, праве наследования и имеют назначение личного (собственного) пользование приусадебными участками. Придомовые территории, которые приватизированные.

Под действие п.6-1 нового закона подпадают:

Только земельные участки, предназначенные для ведения фермерского хозяйства (ранее были розданы во время бесплатной приватизации). Арендаторы земельных участков, которые приобрели право аренды земли путем переоформления права постоянного пользования в отношении указанных земельных участков. Такие владельцы имеют право на выкуп этих земельных участков в собственность с рассрочкой платежа до семи лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков без проведения земельных торгов. В случае покупки земельного участка с рассрочкой платежа право собственности переходит к покупателю после уплаты первого платежа.

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Цена за аренду земельных участков (которые будут в свободном обращении соответствии с новым законом) будет на уровне 150-200 долларов за гектар. Цена покупки прогнозируется $150-200 * 10 = $1500-2000 за гектар.

В то же время, финансовый результат, по оценкам инициаторов закона, от запуска в действие законопроекта и рынка земли, потенциально увеличит показатель EBITDA агропредприятий в 6 раз в абсолютном выражении.

Что должно положительно повлиять как на продавцов (нынешних владельцев) земельных участков – они получат денежные средства, которые направят в экономику; так и на покупателей (средний агробизнес) – увеличат свои активы и смогут заработать на сдаче в аренду участков крупным агрохолдингам. Если посмотреть на инфографику заполненности элеваторами (смотрите рис. 2), то увеличение их доли и мощностей хранения за счет открытия рынка земли может подтвердить ожидания инициаторов проекта и агробизнеса.



Рис.2. Элеваторные мощности в Украине. По данным latifundist.com

Консолидация земельных участков также пока под вопросом, поскольку нет четкого инструментария по осуществлению этих соглашений в легальном и практическом полях.

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Инвестиционные прогнозы аналитиков

Прогнозируется увеличение сделок в сфере M&A в 2020-2022 годах в агросекторе.

Стоит отметить, что на данный момент Кабмин принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве с уставным капиталом 240 млн гривен.

По словам бывшего главы правительства, Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов. Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке. Однако финансирование будет открыто только через 1 год, если не больше.

Также возникает вопрос о выдаче кредитных средств банками с иностранным капиталом, поскольку согласно изменениям в законодательстве, запрещено приобретать и владеть нерезидентам земельными участками, подпадающих под этот законопроект.

Инвестиционная привлекательность и возможности агросектора Украины (смотрите рис. 3) должна быть повышена благодаря таким изменениям в законодательстве.

Мы наблюдаем сейчас спрос на создание венчурных инвестиционных фондов (паевых и корпоративных), которые будут заниматься агробизнесом.







Обзор подготовил Степан Джус, инвестиционный аналитик "Фридом Финанс Украина"