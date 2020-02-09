Социальный лифт: легко ли разбогатеть в Украине

На Всемирном экономическом форуме в Давосе обнародовали новый рейтинг стран, который показывает где в мире существуют лучшие условия для социального лифта. Украина заняла 46 место.

Время количественных индексов – вроде ВВП, средней зарплаты – прошло, говорят экономисты. Сегодня ведущие эксперты оценивают успешность государства по другим показателям, например по Глобальному индексу социальной мобильности (Social Mobility Index). Это новый рейтинг, который был представлен на днях в Швейцарии на Всемирном экономическом форуме.

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Под социальной мобильностью понимается возможность человека улучшить свой социальный статус, и прежде всего – материальное положение.

В абсолютном выражении это способность ребенка жить лучше, чем его родители. Относительная социальная мобильность является оценкой влияния социально-экономического фона на результаты жизни человека,

– пишут составители рейтинга.

Они ставили задачу изучить, какие возможности предоставляет государство для социального прогресса человека в течение его жизни.

Анализ проводился по многим показателям в пяти областях общественной жизни: здравоохранение, образование, доступ к технологиям, работа и социальная защита. В частности экономисты считали насколько трудно найти работу, Украина по этому показателю набрала 71,9 балла и заняла 38 место.

Но в общем "зачете" наша страна оказалась во второй половине рейтинга, набрав 61,2 балла из 100 и заняв 46 позицию в списке из 82 стран. Выше Украины в общем рейтинге расположились Китай (45-е место) и Коста-Рика (44-е), ниже – Чили (47-е место), Греция (48-е), Молдова (49-е).

Лучшими по социальной мобильностью признаны страны Северной Европы.

Первая десятка стран по рейтингу социальной мобильности / скриншот с сайта reports.weforum.org​

Позиция Украины по рейтингу социальной мобильности / скриншот с сайта reports.weforum.org​

Можно ли стать богатым в Украине?

В Украине живет много богатых личностей, которые ежегодно попадают в рейтинги всемирных журналов, таких как Forbes. Все они – олигархи. То есть люди, которые получили свое состояние незаконно.

А можно ли в Украине стать сказочно богатым, при этом никого не обокрасть или просто получить все от родителей?

Можно. Украинцы талантливые и умные люди. Немало наших граждан смогли открыть собственный бизнес и привлечь инвестиции и признание даже на международной арене. Украинские страртапы продолжают удивлять мир.

Что такое стартап?Это английское слово (StartUp). Так называют недавно созданные компании, строящие свой бизнес на основе инноваций или инновационных технологий, еще не вышли на рынок или начали на него выходить и обладающие ограниченными ресурсами. Часто стартап-компании называют "гаражными".

Перспективные стартапы, как правило, нарасхват у иностранных инвесторов. Познакомимся с историями некоторых интересных украинских успешных предпринимателей-стартаперов.

Allset

Деятельность стартапа

Приложение Allset позволяет осуществлять предзаказ в заведениях питания, бронировать столики, проводить онлайн-оплату заказа и оставлять чаевые. В этом году к функциям приложения добавилась опция дистанционного заказа блюда с возможностью ее самовывоза в течение 10 минут после заказа.

Стартап основан в 2015 году Стасом Матвиенко и Анной Полищук. Сейчас офисы Allset сосредоточены в Киеве и Сан-Франциско. Приложение поддерживается в 12 американских городах.

Основные достижения

В начале года этот украинский стартап Allset объявил о начале сотрудничества с компанией Google. В рамках партнерства учреждения, обслуживающиеся украинским программным обеспечением, – видно в Google Maps со ссылкой на сервис.

Grammarly

Деятельность стартапа

Grammarly – это онлайн-сервис, который проверяет грамматику и правописание на английском языке. Он дает рекомендации по улучшению четкости, ясности, лаконичности и разнообразию словарного запаса, а также определяет тон сообщения – то есть, впечатление, которое письмо, вероятно, произведет на реципиента. Сейчас сервисом пользуется более 20 миллионов пользователей во всем мире каждый день.

Grammarly основан в 2009 году украинцами Максимом Литвиным, Алексеем Шевченко и Дмитрием Лидером. Сейчас штаб-квартира компании расположена в Сан-Франциско. Офисы Grammarly расположены в Киеве, Нью-Йорке и Ванкувере.

Основные достижения

Онлайн редактор Grammarly стал еще одним громким прорывом года. Компания не только привлекла 90 миллионов долларов в очередном инвестиционном раунде, но и получила титул "единорога". Это означает, что оценка украинского стартапа превысила миллиард долларов.



Киевский офис Grammarly / Фото dou.ua

AxDraft

Деятельность стартапа

AxDraft специализируется на продуктах для предпринимателей и компаний в области юриспруденции, автоматизируя создание юридических документов. В этом году стартап представил новую версию – AxDraft Business. Это бесплатный сервис, который помогает предпринимателям оформить юридический документ по заданному шаблону.

Первая демо-версия AxDraft возникла еще в 2016 году благодаря идеи Юрия Зарембы. За практическую часть разработки отвечал брат Юрия – Олег Заремба. Сейчас приложение монетизуеться в США, предоставляя пользователям платные услуги, среди которых консультации и анализ комментариев контрагенту.

Основные достижения

Украинский legal-tech стартап AxDraft прошел в американский акселератор Y Combinator, где разработка получила 150 тысяч долларов за 7% компании. Впоследствии компания закрыла раунд финансирования на сумму в 1 110 000 долларов. Инвесторами выступили FundersClub, SCM Advisors, Мэтт Маккинис (Inkling), Рагнар Саас (Pipedrive, Lift99) и другие.

GitLab

Деятельность стартапа

GitLab – это платформа для сотрудничества разработчиков и специалистов техобслуживания. Основной конкурент стартапа – GitHub, который с 2018 года принадлежит Microsoft. GitLab планирует построить удобную платформу "все в одном", которая избавит пользователей от необходимости интегрировать различные сервисы.



Команда GitLab

Соучредителем стартапа является харьковчанин Дмитрий Запорожец, который начал развитие GitLab еще в 2011 году. Сейчас у компании около 100 тысяч корпоративных клиентов по всему миру, среди которых Ask Media Group, Charter Communication, Goldman Sachs, Delta Air Lines, Ticketmaster, Nvidia и другие.

Основные достижения

Украинский стартап привлек 268 миллионов долларов инвестиций. Среди инвесторов – Goldman Sachs, Iconiq Capital, Y Combinator.

Newoldstamp

Деятельность стартапа

Newoldstamp - это онлайн-сервис, который генерирует email-подписи для бизнеса. С помощью сервиса можно создавать кликабельны подписи на основе шаблонов, а также управлять ими в единой админ-панели. Расширенная версия сервиса предоставляет доступ к аналитике, баннерных кампаний и тому подобное.

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Стартап основан в 2015 году Владимиром Заставным с офисом во Львове. Технологиями Newoldstamp пользуются специалисты Lyft, FedEx, Vodafone, Starbucks, Nvidia, Nestle.

Основные достижения

Стартап прошел отбор в американский акселератор 500 Startups, став одним из 35 участников текущей программы. Команда получила финансирование в размере 150 тысяч долларов за 6% компании.



Команда Newoldstamp

Cardiomo

Деятельность стартапа

Cardiomo – это портативное устройство, которое отслеживает основные параметры организма и передает данные на синхронизированный смартфон. С помощью гаджета можно получить базовую информацию о вероятных отклонениях в работе организма.

Стартап основали супруги Ксения и Роман Белкины в 2016 году. Сейчас устройство и программное обеспечение проходят соответствующие тесты, которые позволяют получить медицинскую сертификацию для продажи комплектующих в Украине, Европе и США.

Основные достижения

Стартап получил финансирование от акселератора Rockstart Health. В течение года украинские разработчики будут находиться на обучении в Нидерландах. Rockstart Health инвестировал в Cardiomo 95 тысяч евро в начале программы, дополнительные 300 тысяч евро стартап получит в течение акселерации.

Greenbin.app

Деятельность стартапа

С помощью QR-кодов и быстрой верификации приложение Greenbin.app облегчает возвращение пластиковой тары в специализированные места сбыта. Более того – за каждую возвращенную упаковку пользователям начисляются баллы, которые можно обменять на приятные бонусы. Greenbin.app должен помочь производителям достичь норм по сбору и переработке пластиковой тары. Сами разработчики называют свое приложение "Google Analytics для отходов".

Проект основан Дмитрием Кухаревым и Еленой Сидоренко. По условиям акселерации в этом году Greenbin.app начали предпринимательскую деятельность в Польше.

Основные достижения

Мобильное приложение прошел в акселератор Huge Thing от программы Poland Prize и привлек 45 тысяч евро инвестиций. К тому же, команда Greenbin.app получила рабочие места в офисе Google for Startups.

Liki24.com

Деятельность стартапа

Liki24.com – платформа, которая соединяет клиентов с аптеками, клиниками, врачами и страховыми компаниями. Миссия проекта – помочь украинцамс поиском медикаментов, которые можно приобрести онлайн без подписки.

Старт сервиса приходится на 2017 год. Разработкой проекта занималась команда украинских айтишников во главе с Антоном Авринским. Среди соучредителей стартапа: Дмитрий Лятамбур, Сергей Клебанов, Владимир Зубенко и Андрей Костанецкий. Сейчас с помощью платформы пользователи могут сэкономить на лекарствах 20-40%.

Основные достижения

Платформа для поиска и доставки лекарств привлекла миллион долларов инвестиций. В компанию вложились Ventures, Genesis Investments, Mission Tech.



Офис GEO Protocol

GEO Protocol

Деятельность стартапа

GEO Protocol позволяет создать универсальную экосистему для передачи активов, включая трансграничные платежи, B2C-коммерцию, микроплатежи для IoT. Фактически, технология компании соединяет блокчейн и традиционные финансы.

Проект разрабатывался с 2015 года Дмитрием Чижевским и Максимом Демьяном. Сегодня GEO Protocol завершил бета-версию обеспечения и планирует внедрение новых компонентов технологий.

Основные достижения

Украинский стартап привлек инвестиции от нью-йоркской инвестиционной компании CoinFund, специализирующейся на криптоактивах. Стартап оценили в 4 миллиона долларов.

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Litnet.com

Деятельность стартапа

Litnet – это литературная платформа для читателей и писателей. Android-приложение сервиса насчитывает около 85 тысяч зарегистрированных пользователей. Проект доступен на украинском, английском, испанском и русском языках.

Litnet.com основан в 2015 году писателем Андреем Нечаевым и предпринимателем Сергеем Грушко. Сейчас в планах компании запуск немецкой и польской версии платформы.

Основные достижения

Украинский стартап привлек 330 тысяч долларов инвестиций. В команду вложился фонд Admitad Invest.

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