Власти Германии ожидают роста ВВП в 2020 году — СМИ

Федеральное правительство Германии ожидает, что в этом году внутренний валовой продукт (ВВП) увеличится на 1,1%.

В предварительной оценке экономического роста этот показатель был на уровне 1%. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

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По информации анонимного источника, новый прогноз органов государственной власти должен быть утвержден на заседании Кабмина в среду, 30 января.

Отмечается, что в 2021 темпы роста экономики Германии также будут увеличиваться. Однако точные показатели еще не обнародованы.

Немецкое бизнес-издание Handelsblatt на прошлой неделе сообщало, что правительство будет придерживаться своего прогноза на 2021 год. Так, в следующем году ВВП страны должен увеличиться на 1,5%. Пресс-секретарь Министерства экономики отказалась от комментариев и попросила дождаться годового экономического отчета правительства.

По словам экономиста IFO Клаус Вольрабе, немецкая экономика, скорее всего, вырастет на 0,2% в период с января по март этого года.

Напомним, в третьем квартале 2019 года немецкая экономика находилась на грани рецессии. Объем ВВП страны снижался в течение двух кварталов подряд.