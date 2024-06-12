Кастомізація iOS 18: як налаштувати кольори та теми застосунків на iPhone

Протягом багатьох років персоналізація зовнішнього вигляду застосунків iPhone вимагала джейлбрейку або інших складних обхідних шляхів. Однак з виходом iOS 18 компанія Apple представила вбудовану функцію, яка дозволяє користувачам змінювати кольори та теми програм без особливих зусиль.

Ця нова можливість кастомізації є значним кроком вперед для користувачів техніки Apple. Сьогодні 24 Канал розповість, як працює нова функція і що ви можете зробити з її допомогою.

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Нові можливості кастомізації iOS

Apple розпочала свій шлях до більшої кастомізації у 2020 році з iOS 14, в якій вперше з'явилися віджети. Кожне наступне оновлення розширювало ці можливості, а кульмінацією стала поточна бета-версія iOS 18, яка пропонує безпрецедентний рівень персоналізації для користувачів iPhone.

Як змінити кольори та тему застосунків для iPhone в iOS 18

, що для того, аби мати можливість змінювати кольори ярликів та теми застосунків, вам потрібно оновити операційну систему вашого iPhone до версії iOS 18. Як це зробити, читайте у нашому детальному матеріалі

Щоб скористатися цими новими можливостями, виконайте ці прості кроки:

Переконайтеся, що на вашому iPhone встановлена бета-версія iOS 18. На головному екрані натисніть і утримуйте палець на порожньому місці, доки іконки не почнуть рухатися. Далі торкніться "Редагувати" у верхньому лівому куті. У меню, що з'явиться, виберіть "Налаштувати". Тут ви побачите кілька варіантів: Автоматичний, Темний, Світлий і Тонований. Виберіть "Автоматичний", щоб перемикатися між світлим і темним режимами залежно від часу доби. "Темний" і "Світлий" дозволяють встановити постійну тему. "Тонований" дозволяє застосувати власний колір до всіх іконок програми. Коли ви виберете опцію "Тоновані", з'явиться піктограма вибору кольору, яка дозволить вам вибрати один колір для всіх піктограм програм. Щоб підібрати колір зі шпалер, скористайтеся інструментом "піпетка", розташованим безпосередньо над опцією "Тонований". У меню "Налаштування" ви також можете вибрати між маленькими (за замовчуванням) і великими іконками програм. Зверніть увагу, що вибір великих іконок призведе до видалення назв програм з головного екрана.



Кастомізація в iOS 18 працює легко та інтуїтивно / Фото 24 Канал

Важливі деталі, на які варто звернути увагу

У поточній бета-версії операційки зміна кольору програми застосовується до всіх програм, а не до кожної окремо.

Наразі зміна іконки темного режиму обмежена лише застосунками Apple. Однак функція тонування застосовується як до програм від Apple, так і до програм сторонніх розробників.

Очікується, що можливість налаштовувати іконки сторонніх програм у темному режимі буде доступна в майбутніх оновленнях.

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Нові функції кастомізації в iOS 18 дають користувачам можливість адаптувати свої iPhone до особистого стилю більше, ніж будь-коли раніше. Спрощуючи процес зміни кольорів і тем застосунків, Apple продовжує покращувати користувацький досвід.

Незалежно від того, чи віддаєте ви перевагу певній колірній гамі, чи насолоджуєтеся динамічним перемиканням між темним і світлим режимами, iOS 18 пропонує гнучкість, яка зробить ваш пристрій унікальним і неповторним.