Українська розвідка фіксує спалах ІПСО, – Юсов сказав, відколи росіяни активувалися
Російська влада не полишає намірів атакувати Україну не лише на полі бою, але й в інформаційному просторі. Так ГУР МО почала фіксувати справжній спалах російських інформаційно-психологічних операцій.
Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов. Він зазначив, що окупанти активували свої зусилля з листопада 2023 року, передає 24 Канал.
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Юсов розповів про активування ІПСО з боку Росії
Представник ГУР МО зазначив, що низку ІПСО окупанти реалізовували роками проти України, як усередині держави, так і ззовні. За його словами, це було потрібно росіянам, щоб дискредитувати нашу країну, деморалізувати суспільство, розколоти його і демотивувати до опору.
Андрій Юсов також наголосив, що ІПСО росіяни стали застосовувати ще до 2014 року, активізувала під час початку війни того ж року, після окупації Криму та агресії у Донецькій і Луганській областях, а також з початком повномасштабного вторгнення на територію України.
Ми фіксуємо після початку листопада буквально спалах активностей різного роду, які між собою поєднані. Тобто це не лише інформаційні кампанії,
– наголосив представник розвідки.
Він наголосив, що всі інформаційні компанії росіян напряму пов'язані з акціями прямої дії, з різного роду терористичними акціями, спецопераціями ворога, які об’єднуються в спільну канву. Юсов зазначив, що ГУР МО буквально щодня бачить прояви такої пропаганди ворога.
Росія розганяє компанію "Майдан 3"
- Володимир Зеленський розповів журналістам, що росіяни розпочали нову інформаційну кампанію проти України. Зокрема, вони розкручують проєкт, який має на мені посіяти розбрат всередині держави й усунути президента.
- Цей проєкт отримав назву "Майдан 3". До слова, це була найдорожча кампанія російських загарбників від 2014 року, на яку вони витратили десятки мільйонів доларів.
- Саме тому українці мають бути обережними та ретельно вивчати інформацію, яку споживають з медіа чи соціальних мереж. Як саме можна вберегтися від впливу російських ІПСО – читайте у матеріалі.