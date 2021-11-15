Ірак пошле літаки по громадян, які застрягли на кордоні у Білорусі

Мігранти на білорусько-польському кордоні опинилися у скрутному становищі. З огляду на це, Ірак готовий забрати звідти своїх громадян.

Влада Іраку повідомила, що готує спеціальні рейси, який зможе вивезти громадян країни з Білорусі. Зазначимо, що перші з них заплановані на найближчий тиждень.

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Цими рейсами додому зможуть повернутися іракці, які застрягли на кордоні Білорусі та Польщі, намагаючись потрапити в Євросоюз. У національному інформаційному агентстві повідомили, що перший такий літак відправиться за біженцями вже у четвер, 18 листопада. Скільки серед мігрантів є охочих повернутися додому – наразі невідомо.

Що цьому передувало

Напередодні у Міністерстві закордонних справ Іраку вирішили закрити почесні консульства Білорусі. Мовиться про дипломатичні установи, розташовані у Багдаді і Ербілі.

Також влада Іраку призупинила пряме авіасполучення з Білоруссю. Крім цього, у МЗС країни тимчасово відкликали ліцензію на роботу в консула Білорусі в Багдаді.

Що відбувається на білорусько-польському кордоні: основне

! У ніч проти 14 листопада близько 50 нелегалам вдалося прорватися через кордон. Щонайменше 22 з них вже спіймали, всі вони виявилися громадянами Іраку.

8 листопада величезна колона мігрантів вирушила до кордону Білорусі з Польщею, аби прорватися на територію Євросоюзу. Відтоді ситуація там залишається напруженою. Біженці розбили стихійний табір на білоруському боці кордону й регулярно здійснюють штурми. Допомагають їм у цьому білоруські силовики.

Більшість із мігрантів – іракські курди. Один із них пояснив журналістам, що вже втретє за місяць намагається перетнути кордон з ЄС. На батьківщині чоловік здобув економічну освіту, але роботи не знайшов. "Краще померти тут, ніж повернутися у Курдистан (історична батьківщина курдів, поділена між Туреччиною, Іраном, Іраком і Сирією – 24 канал)", – наголосив він.