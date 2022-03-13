В Іраку прогриміла серія потужних вибухів неподалік консульства США

В іракському Ербілі у ніч на 13 березня прогриміли потужні вибухи. Ракети впали поблизу консульства Сполучених Штатів.

Невідомі атаки зачіпають військові бази в країні, де розміщуються американські сили, а також дипломатичні центри США. Літаки ВПС вже піднято у повітря.

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Зазвичай жодна сторона не бере на себе відповідальність за ці напади. Однак Вашингтон часто приписує їх іракським угрупованням, лояльним до Ірану.

США відкликали сили з Іраку

Протягом останніх місяців США відкликали багато своїх сил з Іраку. Нині там перебуває менш як 2 500 американських солдатів, завданням яких разом з силами міжнародної коаліції є протистояння залишкам ІДІЛ.

До слова, Джо Байден під час зустрічі з Аль-Казимі у липні 2021 підписав угоду про те, що офіційно закінчує американську бойову місію в Іраку до кінця року, після більш ніж 18 років входу в країну.