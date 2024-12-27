Матері тримали дітей на руках: в Іраці виявили масове поховання курдів

Влада Іраку проводить ексгумацію останків тіл жінок і дітей, які, як вважається, були вбиті колишнім правителем країни Саддамом Хусейном у 1980-х роках. На цьому місці в провінції Мутанна можуть бути поховані близько 100 курдських жінок і дітей.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на газету Arab News, яка отримала інформацію від уряду. Уперше цю могилу виявили у 2019 році, а на початку грудня нинішнього року розпочалася ексгумація.

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Знахідка розповідає про історичні події в Іраці

Як розповів голова іракського органу масових поховань Діа Карім, у Таль-Аш-Шайхія знайшли вже другу подібну могилу. Поховані в ній жінки і діти були одягнені в курдський весняний одяг, про що свідчать знайдені останки.

Карім припустив, що в могилі може знаходитися щонайменше 100 людей. Але ексгумація рештків триває, тому цифри можуть змінюватися.

Жінки з дітьми, ймовірно прибули з Калара, що в північній провінції Сулейманія. Нині це частина іракського автономного Курдистанського регіону. Їх могли вбити після великої війни Іраку з Іраном, коли уряд Саддама проводив "операцію Анфаль". Історики вважають, що тоді за наказом правителя могли стратити близько 180 000 курдів.

Карім сказав, що велику кількість жертв, знайдених у могилі, "було страчено тут бойовими пострілами в голову з короткої відстані". Він припустив, що деякі з них могли бути "поховані живцем", оскільки в їхніх останках не було слідів куль,

– пишуть журналісти.

Ще одне масове поховання група знайшла, коли почала ексгумацію в Таль Аль-Шайхія. Люди були поховані поблизу сумнозвісної в'язниці Нуграт Аль-Салман, де влада Саддама Хуссейна утримувала дисидентів.

Матері тримали дітей, коли їх вбивали

Як зазначив керівник групи з розкопок масових поховань в Іраку Ахмед Кусай, у могилі знайшли жінок, які тримали своїх немовлят. Тому останки заплуталися і проводити ексгумацію тіл нелегко.

Скільки людей не вдалося знайти після звірств Хуссейна

Уряд Іраку визначив, що близько 1,3 мільйона людей зникли безвісти між 1980 і 1990. Вони могли загинути внаслідок жорстокого режиму Саддама, який порушував права людини. У країні проти Хуссейна було розпочато судовий процес через геноцид "Анфаль". У 2003 році його режим повалився, а через три роки його стратили.

Сучасний геноцид в Іраці

У 2014 році бойовики "Ісламської держави" захопили в полон у регіоні Синджар понад 6 000 єзидів. Вони бойовики вбивали та викрадали їх під час своєї кампанії. ООН визнала ці протиправні дії ІДІЛу геноцидом.

Нагадаємо, у жовтні в секторі Гази вдалося врятувати 21-річну Фавзію Сідо. Дівчину викрали представники ІДІЛу в Іраці 10 років тому. Фавзія належить до стародавньої релігійної меншини єзидів.