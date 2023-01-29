На військових базах в Ірані пролунали потужні вибухи: країну атакували безпілотники
Джерело:Irib News
Уночі 29 січня у містах Ірану зафіксували атаку безпілотників на військові бази та інші підприємства. На місцях влучань виникли сильні пожежі.
Спершу вибух пролунав в іранському місті Ісфахан. Відомо, що безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. За попередніми даними, постраждалих немає.
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В яких містах пролунали вибухи
Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на заводі з переробки автомобільної олії в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.
Цікаво, що пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на завод в Ісфахані.
В Азаршахрі палає завод: відео
Також повідомили про вибухи у місті Хой на північному заході Ірану. Крім того, є інформація про вибухи на військових базах в Хамадані та Караджі.
Як відреагувала влада
Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються. Ведеться розслідування".
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В Ірані чоловік напав на посольство Азербайджану: що відомо
- Інцидент трапився 27 січня. В Ірані невідомий чоловік напав на посольство Азербайджану. Під час збройної сутички одна людина загинула, ще дві – отримали поранення.
- У Міноборони Ірану заявили, що нападник був озброєний автоматом Калашнікова. Чоловік знищив пост охорони та вбив начальника служби безпеки. ЗМІ повідомили, що загиблого звали Орхан Аскеров.
- Нападника вдалося затримати. Азербайджанська сторона проводить термінове розслідування.
- Стосовно Ірану варто нагадати, що країна, хоч і не визнає окупацію Криму та частини Донбасу, та все ж допомагає Росії озброєнням. На тлі цього 6 січня адміністрація Джо Байдена оголосила про низку нових санкцій і додаткових заходів, спрямованих на авіаційний і оборонний сектор Ірану.
- Зокрема, обмеження стосуються шести керівників і членів правління компанії Qods Aviation Industries та директора Організації аерокосмічної промисловості Ірану. Саме остання займається виробництвом балістичних ракет.