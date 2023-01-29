На військових базах в Ірані пролунали потужні вибухи: країну атакували безпілотники

Уночі 29 січня у містах Ірану зафіксували атаку безпілотників на військові бази та інші підприємства. На місцях влучань виникли сильні пожежі.

Спершу вибух пролунав в іранському місті Ісфахан. Відомо, що безпілотники атакували один із центрів виробництва боєприпасів Міноборони країни. За попередніми даними, постраждалих немає.

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В яких містах пролунали вибухи

Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що масштабна пожежа спалахнула на заводі з переробки автомобільної олії в промисловому районі Салімі в місті Азаршахр.

Цікаво, що пожежа на заводі спалахнула майже одночасно з атакою безпілотника на завод в Ісфахані.

В Азаршахрі палає завод: відео

Також повідомили про вибухи у місті Хой на північному заході Ірану. Крім того, є інформація про вибухи на військових базах в Хамадані та Караджі.

Як відреагувала влада

Заступник офіцера з питань політичної безпеки міста Ісфахан Мохаммадрез Джан Нішарі сказав, що "збитки та причини цього інциденту наразі з'ясовуються. Ведеться розслідування".

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