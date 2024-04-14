Запустивши понад 100 дронів на Ізраїль, Іран раптово заявив, що "конфлікт вичерпано", та є умова

Пізно ввечері 13 квітня Іран атакував Ізраїль безпілотниками. Це буцімто помста удар по консульству у Дамаску, столиці Сирії. Наразі Іран заявив, що конфлікт "вичерпано".

Нагадаємо, що протягом кількох днів на Близькому Сходу фіксувалася напружена ситуація. Зокрема, в Ізраїлі готувалися до нападу з боку Ірану, який сьогодні остання здійснила за допомогою безпілотників.

Дивіться також Від Ізраїля до Лівану․ Як Росія розпродає мільйони тонн краденого українського зерна

Іран заявив, що "конфлікт вичерпано"

За даними CNN, Іран стверджує, що атака безпілотниками по території Ізраїлю нібито була "відповіддю на удар по іранському консульству" в Дамаску, столиці Сирії. Будівля консульства була повністю зруйнована, загинули люди – Іран обіцяв помститися.

Вже у ніч проти 14 квітня Іран запустив десятки ракет та безпілотників в бік Ізраїлю. Згідно з оприлюдненими даними, вони летіли в напрямку Кфар-Блюма і Ханіти на півночі Ізраїлю.

Станом на зараз же Іран заявив, що конфлікт буцімто вирішений, а питання "можна вважати вичерпаним". Однак звісно, що не обійшлося й без умов. Представництво Ірану в ООН оприлюднило твіт, у якому звернулося до Ізраїлю та дало, так би мовити, кілька настанов.

Якщо ізраїльський режим припуститься ще однієї помилки, відповідь Ірану буде значно жорсткішою. Це конфлікт між Іраном та Ізраїлем, від якого США повинні триматися якомога далі,

– йдеться у повідомленні.

Як реагують у світі

Австрія та Чехія висловили підтримку Ізраїлю після нападу Ірану. Крім того, прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оприлюднив заяву, у якій прокоментував атаку Ірану на Ізраїль.

Я рішуче засуджую безрозсудний напад іранського режиму на Ізраїль. Британія продовжуватиме відстоювати безпеку Ізраїлю та всіх наших регіональних партнерів, включаючи Йорданію та Ірак,

– написав він.

Сунак також підкреслив, що Британія разом з союзниками працює над стабілізацією ситуації та запобіганням подальшій ескалації.

Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне також рішуче засудив напад Ірану на Ізраїль і підтвердив солідарність Франції. Він наголосив на тому, що його країна "віддана безпеці Ізраїлю".

Водночас у Нідерландах заявили, що ситуація на Близькому Сході" викликає у них "занепокоєння" після нападу Ірану. Прем'єр країни Марк Рютте нагадав, що раніше вони закликали Іран утриматися від здійснення нападу.