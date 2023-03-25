Іранські бойовики атакували американську військову базу в Сирії: США відповіли ударами з F-15

Бойовики Ірану обстріляли військову базу на північному сході Сирії. Однак американці теж відповіли ударами по об'єктах, які використовує Іран. Президент США Джо Байден вже попередив про наслідки.

За останню добу було 2 атаки, це відбулось в районі Грін-Віллідж. Про це розповів речник Пентагону Патрік Райдер.

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Вранці бойовики випустили щонайменше 10 ракет. Вважають, що це були групи, лояльні до іранського Корпусу вартових ісламської революції.

Наслідки атаки

Внаслідок останньої атаки техніка чи споруди на базі не постраждали. Втім, одна з ракет не долетіла до бази, а влучила в житловий будинок, завдавши значних пошкоджень. Незначні поранення зазнали 2 жінки та двоє дітей

Проте під час попереднього удару в четвер загинув американський працівник за контрактом, також зазнали поранень п'ятеро військовослужбовців США і ще один працівник.

Відповідь США

У відповідь США завдали повітряних ударів по трьох місцях у Сирії, які використовують іранці, пише Aljazeera. Задіяли винищувачі F-15.

Райдер зауважив, що Штати продовжують оцінювати результати ударів. Перші ознаки свідчать про те, що об'єкти знищені.



Атаки по об'єктах в Сирії / Фото з телеграм-каналів

Байден попередив Іран

Президент США Джо Байден попередив, що Іран матиме наслідки через атаки на американські бази в Сирії, передає The Guardian. Він наголосив, що будуть рішучі дії для захисту американців.

Штати не прагнуть конфлікту з Іраном, але будьте готові до того, що ми діятимемо рішуче, захищаючи наш народ,

– сказав Байден.

Далі президента запитали, чи Іран повинен заплатити велику ціну за скоєні дії. Він відповів, що США "не збираються зупинятися".