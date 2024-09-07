Це поразка Заходу: чому не слід розділяти Китай, Іран і Росію на окремі загрози

Іран міг відправити до Росії балістичні ракети. Йдеться орієнтовно про 200 одиниць зброї. Іран, Росія, Китай підтримують одне одного та використовують зростаючі зв'язки між собою, щоб перемагати у війнах.

Про це в етері 24 Каналу заявив аналітик Інституту вивчення війни Джордж Баррос, наголосивши, що ці країни діють заодно й зацікавлені в успіху одна одної.

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На варто сприймати Росію, КНР та Іран як окремі загрози

Аналітик розповів, що експерти Інституту вивчення війни протягом десятиліть вивчають Близький Схід та шиїтські міліції, Росію, колишній СРСР, Східну Європу, НАТО і європейську безпеку.

Це поразка Заходу (передача Іраном балістичних ракет Росії). Ми живемо у з'єднаному світі, де супротивники знають про наші слабкості й те, як ми намагаємося розділити їх. Тому кращий підхід до формування політики й стратегії полягає не в тому, аби говорити, що Росія – це одна загроза, Китай – інша, а Іран – ще одна,

– озвучив Баррос.

На думку аналітика, ці 3 країни варто сприймати як єдину загрозу. А дозволяти росіянам робити те, що їм заманеться, думаючи, що Росія – це другорядна сила – помилково. З його слів, розділяти Китай, Росію та Іран на окремі загрози – це дуже наївний погляд на світ.

У Білому домі заявили, що можлива передача Іраном балістичних ракет Росії стане "драматичною ескалацією" у підтримці Тегераном агресивної війни Росії проти України.

Важливо! В МЗС України закликали світову спільноту посилити тиск на Тегеран і Москву заради захисту міжнародного миру та безпеки. В Міністерстві заявили, що поглиблення співпраці Росії та Ірану несе безпекові загрози не лише для України, а й для Європи, Близького Сходу та світу.