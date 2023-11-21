Нова модифікація "Шахеда": чому дрон складніше виявляти та чи отримувала його Росія

Іран випустив нову модифікацію дрона-камікадзе типу "Шахед". Загрозу від нового безпілотника Shahed-238 оцінили у Повітряних Силах ЗСУ.

Згідно з відкритою інформацією, у новій модифікації "Шахед" має реактивний двигун, а також різне радіолокаційне наведення. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Ігнат розповів про особливості Shahed-238

За словами Ігната, ймовірно, новий "Шахед" складніше візуально виявляти в небі через нове забарвлення дрона-камікадзе. Зокрема, модифікований "Шахед" має чорний матовий колір.

Цей "Шахед" дуже реактивний, він забарвлений у чорний матовий колір, що ще може ускладнити роботу візуального виявлення,

– сказав Ігнат.

Спікер додав, що поки що немає інформації щодо отримання Росією цих оновлених БпЛА від Ірану. Однак він зазначив, що Росія та Іран мають досвід співпраці.

Що відомо про безпілотник Shahed-238

Іранський університет аерокосмічних наук та технологій "Ашура" публічно представив ударний безпілотник Shahed-238. На виставці було представлено Shahed-238 у трьох версіях з різними системами наведення.

Однак технічні характеристики Shahed-238 залишаються невідомими. Реактивний двигун повинен забезпечувати високу швидкість.

Варіант з інфрачервоною системою наведення може застосовуватись для ураження теплоконтрастних цілей.

Водночас ймовірна версія з радіолокаційною системою наведення може стати аналогом протирадарних ракет. Тобто такий дрон можуть використовувати для прориву та нейтралізації ворожої ППО.

Іран показав гіперзвукову ракету "Фаттах"

Іран продемонстрував модернізовану гіперзвукову ракету "Фаттах". Ця ракета здатна рухатися зі швидкістю до 15 махів (5,1 кілометра в секунду) з дальністю польоту 1 400 кілометрів.

Також на виставці продемонстрували модернізовану версію системи протиракетної оборони 9-Dey. Вона може запускати снаряди малої та середньої дальності.