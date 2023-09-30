Вживаємо заходів, – Юсов про спроби не допустити передачі іранських балістичних ракет Росії

Співпраця Росії та Ірану продовжується. Кремль від Тегерану вже отримує дрони-камікадзе "Шахед". В Україні роблять все можливе, щоб не допустити передачі ще й ракет.

Цим займається наша держава спільно з партнерами. За словами представника Головного управління розвідки Андрія Юсова, вживаються заходи з запобігання передачі Росії балістичних ракет Іраном.

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Україна та партнери вживають заходів

Андрія Юсова спитали про ймовірність передачі Іраном балістичних ракет Росії після завершення дії резолюції Ради безпеки ООН. Він окреслив дії України та наших партнерів.

Така загроза існує. Україна і наші партнери, звичайно, відстежуємо ці процеси. Вживаємо певних заходів, щоб цей крок не відбувся,

– додав він.

Звернімо увагу, що Москва може отримати від Тегерану оновлену версію дронів-камікадзе "Шахед". Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк підтвердила, що вони будуть позбавлені характерної особливості – звуку, який порівнюють з мопедами. Звідси і така народна назва. Тож, виникло питання, як це вплине на можливість їх збивати.

Чи вплине безшумність на збивання "Шахедів"

Але насправді це не головний фактор, за яким орієнтуються мобільні вогневі групи. Один з яскравих – це так, і очевидно, що ворог із ним працював для того, щоб його прибрати як додаткову допомогу орієнтування ППО,

– заявила Гуменюк.

Наталія Гуменюк наголосила, що наші військові теж "не сиділи, склавши руки". Вони "вишукували способи виявлення, способи наведення, способи реагування та знищення цих боєприпасів".

За словами речниці ОК "Південь", на всі модифікації "Шахедів" уже готові наші відповіді. Їх застосовуватимуть під час роботи по баражуючих боєприпасах.

Звернімо увагу, що в ніч проти 30 вересня росіяни здійснили чергову масовану атаку дронами-камікадзе. Відомо, що окупанти запустили відразу 40 "Шахедів" з мису Чауда, з яких Повітряним силам вдалося збити 30 безпілотників.