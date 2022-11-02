Загроза нападу Ірану на Саудівську Аравію зберігається: нова заява Білого дому
2 листопада 2022 , 18:43Читать новость на русском
Джерело:Reuters
У США переконані, що є ймовірність атаки з боку Ірану у бік Саудівської Аравії. Однак Штати теж готові до відповіді.
США стурбовані погрозами з боку Ірану щодо Саудівської Аравії. Попередили, що вагань дадуть відповідь у разі необхідності. Про це сказав речник Білого дому.
До речі Іран може напасти на Саудівську Аравію та Ірак: чи зміниться військова підтримка США Україні
Ми залишаємося в постійному контакті через військові та розвідувальні канали з Саудівською Аравією,
– додав речник.
Він запевнив, що Штати без вагань діятимуть на захист інтересів і партнерів у регіоні.
Іран може напасти на Саудівську Аравію
- Напередодні The Wall Street Journal повідомило, що Іран найближчим часом може напасти на Саудівську Аравію та Ірак. Таким чином нібито хочуть відволікти увагу населення від антиурядових протестів.
- Саудівська Аравія та США отримали відповідні розвіддані та підвищили рівень бойової готовності своїх збройних сил.
- Крім того, на іранських мечетях з'явився червоний прапор помсти. Востаннє прапор помсти в Ірані підіймали у 2020 році, коли Іран завдав ударів по базах США в Іраку.
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