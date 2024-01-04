Росія може отримати балістичні ракети від Ірану, а КНДР уже їх надає, – WSJ

У Сполучених Штатах вважають, що Іран може передати Росії балістичні ракети малої дальності. Це вже може статися весною 2024 року.

Журналісти The Wall Street Journal також зауважили, що балістику Росії вже передає КНДР. Це стосується як пускових установок, так і ракет.

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Росія може отримати балістику від Ірану вже весною

Автори матеріалу, з посиланням на дані від американських посадовців, заявили, що США стурбовані тим, що російські переговори про придбання балістичних ракет малої дальності в Ірану активно просуваються. Там оцінили, що Росія має намір придбати ракетні системи в Ірану.

Джерела видання зазначили, що Іран потенційно може надати Росії необхідні ракети вже цієї весни. Однак офіційні особи США залишаються скептичними, заявляючи, що вони не вірять, що угода про купівлю була завершена.

За словами офіційних осіб США, зацікавленість Москви в придбанні іранських ракет стала очевидною в середині грудня, коли делегація з Росії відвідала іранський полігон для спостереження за балістичними ракетами та відповідним обладнанням.

Під час цього візиту Повітряно-космічні сили Корпусу вартових Ісламської революції представили росіянам різні ракети, у тому числі ракети малої дальності Ababil.

Цей раніше нерозголошений візит відбувся після поїздки міністра оборони Росії Сергія Шойгу до штабу Повітряно-космічних сил КВІР у Тегерані у вересні 2023 року. Представники США стверджують, що під час цього візиту Шойгу оглянув виставку ракет Ababil та інших ракетних систем.

Крім того, Шойгу провів зустріч з начальником Генштабу збройних сил Ірану генерал-майором Мохаммадом Багері, на якій висловив задоволення зростанням російсько-іранських відносин, зазначивши, що вони виходять на новий рівень.

Представники США висловили занепокоєння щодо придбання Росією іранських ракет, особливо враховуючи нещодавні придбання Росією у Північної Кореї. Вони стверджують, що Росія вже отримала від Північної Кореї пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет.