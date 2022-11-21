Росія дарма домовлялася з Іраном: якого удару Кремлю погрожує завдати Ізраїль

ЗСУ продовжують вибивати ворога з України, а західні партнери – надавати допомогу. Яку несподіванку нам підготував Ізраїль та на що вплинуло падіння ракети у Польщі?

На ці та інші питання спробував дати відповідь журналіст 24 каналу Олексій Печій. Він також проаналізував ситуацію на фронті та підсвітив тему недовіри росіян до Кремля та самого Путіна.

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У День Гідності та Свободи, ЗСУ поступово, крок за кроком, звільняють Луганщину. Про це говорять наші військові, а британська розвідка розповідає про слабкі місця окупантів на цьому напрямку. Разом з тим, все ще фіксується переміщення ворога на різних напрямках, ймовірно, для заняття оборонних рубежів.

Утім, кожного разу, коли Росія зазнає поразки на полі бою, вона вдається до небезпечних провокацій. Зокрема, у МАГАТЕ заявили, що країна-агресорка ходить по лезу ножа, завдаючи ударів по Запорізькій АЕС. І от вже в Росатомі заявляють, що ЗАЕС опинилася на межі катастрофи.

Разом з тим, маємо і певні новини щодо удару ракети по території Польщі. Польські прокурори заявили, що вони виступають проти участі українців та американців у розслідуванні інциденту, і це звісно додає питань. Втім, ця ракетна атака вже має свої наслідки – з одного боку, Польща планує встановити системи ППО Patriot на кордоні з Україною, а з іншого – Литва передумала передавати Україні ППО Nasams, бо боїться за власну безпеку.

Однак є і гарні новини, адже інші партнери все ж посилюють постачання зброї, причому і ті, хто досі від цього утримувався. Водночас у Росії почали активно шукати шляхи, як утримати ситуацію під контролем, адже Кремль вкотре вирішив змінювати риторику щодо війни. Тож, докладніше про все це далі і поговоримо.

ЗСУ продовжують вибивати ворога на Луганщині

Почнемо, звісно з ситуації на фронті. Вона може виглядати неоднозначною. Втім, насправді перевага на нашому боці, і ця тенденція зберігається. І, звісно, у День Гідності та Свободи, наш бойовий дух стає ще міцнішим, а це, своєю чергою, ще більше ламає нашого ворога.

Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні чітко підкреслив, що українці готові віддати все за перемогу над державою-агресором. Ми можемо залишитися без світла та гарячої води, але ніколи не залишимося без волі. Він наголосив, що українці готові віддати останнє, щоб український військовий гідно виглядав, воював і перемагав. Тож, шансів у ворога немає.

І ця наша впевненість у перемозі конвертується у спроможності нашої армії. Зокрема, голова Пентагону Ллойд Остін сьогодні чітко заявив, що росіянам не варто сподіватися на перепочинок взимку. За словами міністра оборони США, Україна буде готова до бойових дій у зимові місяці, й у цьому наша перевага. ЗСУ будуть у значно кращому стані, ніж наші противники завдяки підтримці, яку надають партнери.

Утім, головна наша перевага навіть не в підтримці Заходу, а в наших бійцях Збройних Сил України. І вони кожного дня доводять, що перемога точно за нами. Зокрема, доволі позитивні новини маємо сьогодні з Луганщини. Напередодні голова ОВА Сергій Гайдай повідомляв, що на території області відбуваються важкі бої. Водночас українські захисники поступово просуваються ближче до великих міст області, зокрема, до Рубіжного і Кремінної.

Сьогодні ж Гайдай окреслив основні напрямки бойових дій на Луганщині. Отже, у Луганській області Сили оборони України просуваються вперед на напрямку Сватове – Кремінна і там, крок за кроком відбувається звільнення територій. Водночас поблизу Білогорівки наші захисники ведуть оборонні бої. Адже, туди ворог кинув величезні сили для того, щоб все ж таки захопити її. Вони її розглядають і як плацдарм для майбутнього наступу, і як спосіб захистити себе, щоб Лисичанськ не був у напівоточенні. Тож, поки що наші бійці тримають там оборону.

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І це не просто так, адже виглядає так, що ЗСУ наразі стримують атаки ворога в районі Білогорівки, водночас активно атакуючи напрямок Сватового. І тут є цікава деталь, на думку британської розвідки, ділянка в районі Сватового стала вразливішим оперативним флангом російських військ, адже ЗСУ до того активно її зачищали. Як зазначається, упродовж останніх семи днів навколо Сватівського району Луганської області тривають інтенсивні артилерійські бої. Тобто, за тактикою ЗСУ спочатку зменшують щільність військ ворога і лише потім йдуть у контратаки.

Тож, на думку британської розвідки, перша фаза може вже зараз добігати кінця, а отже вороги у Сватовому можуть опинитися у пастці. Відповідно, на цьому напрямку російські війська продовжують надавати пріоритет спорудженню оборонних позицій, майже напевно частково укомплектованих погано підготовленими мобілізованими резервістами.

Ми пам'ятаємо, що після втечі росіян з Херсона, вони перекинули свої сили на Луганщину у надії утримувати ці території. Однак, за даними розвідки, вся проблема для окупантів на Сході в тому, що вони одночасно намагаються і утримувати Луганщину, і атакувати на Донеччині. Але сил і засобів для цього критично не вистачає, і ніяка кількість мобілізованих тут їм не допоможе.

І очевидно саме з цієї причини, вороги почали бити по Херсону та загалом по правобережжю області. Сьогодні, за даними заступника голови Херсонської ОВА Юрія Соболевського, росіяни завдали ударів по цивільній інфраструктурі міста. Очевидно, таким чином вони намагаються створити більше загроз, щоб меншу кількість наших бійців перекинули на інші напрямки.

Очевидно, що з тої ж причини загарбники можуть вчинити провокації на території Білорусі, про які говорила українська розвідка вчора. Це спроба розтягти Сили оборони України по кількох напрямках, розуміючи, що в них самих тих сил вже не вистачає на всю лінію фронту. І на це аж ніяк не впливає підкріплення, яке складаються з мобілізованих.

У противника шалений дефіцит техніки

Тут зроблю акцент на тому, що звісно Росія може вдатися і до нової хвилі мобілізації, і кидати на фронт строковиків. Але головна проблема для ворогів у тому, що у них виник дефіцит саме озброєння та техніки.

Сьогодні дослідники платформи Oryx підрахували скільки ж техніки втратила Росія за час повномасштабної фази війни. Тут зроблю ремарку: дослідники вважали знищеною лише ту техніку, знищення якої було чітко підтверджено фото- та відеоматеріалами. Тож, з початку повномасштабної війни Росія втратила щонайменше 8 044 одиниць військової техніки.

Документально підтверджено, що на брухт перетворили майже 5 тисяч одиниць техніки, а ще понад 2,5 тисячі – це та техніка, яку захопили ЗСУ. І тут є важлива деталь: окупанти лише танків загалом втратили понад 1,5 тисячі, 522 з яких перейшли на бік ЗСУ.

Ще раз підкреслю, що це лише та техніка, яку аналітикам вдалося ідентифікувати за фото та відео. В перелік не врахована та техніка, яка була знищена, але не зафільмована. Та й та, яку підбили й окупанти потягли її на ремонт. Тобто, фактична кількість втраченої техніки значно більша. Втім, навіть за такими обережними оцінками, у Росії вже немає половини свого танкового парку. Насправді ж, ще більше.

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Росіяни більше не вірять Путіну та міноборони

І в таких умовах, приховувати поразку на фронті, навіть від росіян, стає все складніше. Тож, аналітики з Інституту з вивчення війни, дослідивши останні дії Путіна, приходять до висновку, що в Кремлі почали розуміти – довіра росіян до Кремля та міноборони критично низька. А отже, щоб не втратити вплив на маси, диктатор почав заохочувати роботу різних військових кореспондентів, які висвітлюють перебіг війни.

За даними аналітиків, Кремль, який роками комунікував з народом через пропагандистів на федеральних ЗМІ, наразі почав все більше давати волю так званим "мілітарі блогерам" у телеграмі. І таку ставку на воєнкорів Путін робить не просто так, адже вони можуть виглядати, як незалежні від Кремля журналісти. Мовляв, частина з них підтримує політику Росії, а частина – відверто критикує російське військове командування. А є ще й частина тих, хто відверто звинувачує особисто Путіна у послідовних військових невдачах в Україні. І те, що Кремль терпить спільноту цих воєнкорів, дивує, враховуючи його цензуру інших більш традиційних ЗМІ.

Втім, насправді всі ці воєнкори в телеграмі по факту працюють на Кремль. Аналітики, дослідивши авторів низки телеграм-каналів, прийшли до висновку, що практично всі вони або дотичні напряму до Кремля, або працюють на російські пропагандистські ЗМІ.

Ба більше, Путін навіть призначив одного з таких воєнкорів до складу Російської ради з прав людини. Тобто, диктатор, розуміючи провал комунікації через традиційні ЗМІ, розуміючи недовіру до Кремля та Міноборони, намагається контролювати ситуацію через таких от телеграмних військових кореспондентів.

І це дуже важливий дзвіночок – Кремль розуміє, що поступово втрачає підтримку. Або ж залучення воєнкорів, які критикують режим, до табору Кремля – це ще й підготовка до, ймовірно, нових провалів на фронті.

Окупанти можуть відступити з ЗАЕС

Річ у тім, що навколо Запорізької АЕС наразі розвивається доволі дивна ситуація. Нагадаю, вранці 20 листопада експерти МАГАТЕ повідомили, що в районі ЗАЕС прогриміло понад 10 вибухів – кілька будівель на території станції пошкоджені. В Енергоатомі нарахували понад 12 російських ударів і заявили, що таким чином Росія намагається вивести з ладу ту інфраструктуру, яка передає електроенергію на вільні українські території. І от сьогодні, в МАГАТЕ заявили, що ці обстріли – одні з найбільш інтенсивних, і що вони неабияку загрожують безпеці. Про це заявив гендиректор Рафаель Гроссі.

Далі Гроссі запевнив, що він проводить активні консультації зі світовими лідерами та наполягає на тому, що узгодження та впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо ЗАЕС має відбутися прямо зараз. І тут раптом гендиректор російської компанії Росатом, заявляє, що на ЗАЕС є ризик атомної аварії. А далі Ліхачов заявив, що країна-агресорка вважає "неприпустимою та неадекватною" резолюцію ради керівників МАГАТЕ, яка закликала Росію негайно вивести свої війська з території ЗАЕС та припинити тиск на український оперативний персонал атомної електростанції.

Крім того, Ліхачов переклав відповідальність за створення зони безпеки навколо ЗАЕС на голову МАГАТЕ Рафаеля Гроссі. Мовляв, створення такої зони – це головний біль саме МАГАТЕ. І тут якраз і з'явилися перші припущення, що росіяни так і не змогли взяти станцію під свій остаточний контроль. А отже, після того, як Китай заявив чітке засудження ядерного шантажу Росії, вороги можуть планувати все ж передати станцію під контроль МАГАТЕ. І цікаво, що ті самі російські воєнкори, яких тепер підтримує Путін, особисто вітають такий крок. Мовляв, нехай за ЗАЕС відповідає хтось інший.

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Україна продовжить отримувати зброю від партнерів

І тут не варто думати, що це черговий жест доброї волі. Ні, росіяни розуміють, що втримати цю територію, зрештою вони не зможуть. Тому намагаються вдавати, що це вони самі так вирішили, а не ЗСУ їх змусили. Чому так? Річ у тім, що постачання зброї для ЗСУ із Заходу не спинятиметься, а навпаки може збільшитися.

Адже розколоти Захід Путіну не вдалося. І вже очевидно, що навіть на тлі новин про те, що і в Німеччині, і в Франції можуть також запровадити відключення світла, НАТО запевняє, що допомога продовжиться. Хоча тут також є певні тривожні дзвіночки.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг сьогодні заявив, що Північноатлантичний альянс вичерпав велику частину власних запасів зброї та боєприпасів, і йому необхідно працювати з промисловістю, щоб наростити виробництво для продовження підтримки України. Втім, він запевняє, що країни блоку наразі готуються до нарощування виготовлення зброї для України.

І, як не дивно, але першою на цей заклик відреагувала Італія, де не так давно до влади прийшли доволі проросійські сили. Міністр оборони Італії Гвідо Гроззето заявив, що уряд попросить парламент схвалити новий декрет про військові та цивільні постачання в Україну протягом всього 2023 року. Такий декрет дозволяє уряду будь-якої миті направляти допомогу Україні, не запитуючи дозволу парламенту. І Гроззето запевняє, що є підтвердженням того, що Італія продовжить постачати Україні зброю тими способами, які буде узгоджено з партнерами по НАТО та Києвом. І тут важливо відзначити, що кілька днів тому представник правлячої коаліції повідомив, що Італія готує новий пакет озброєнь для України, включаючи системи протиповітряної оборони, про які особливо просив Київ.

Ізраїль чітко і ясно попередив Росію

Так само, пролунав цікавий натяк з боку Ізраїлю. Ізраїльські ЗМІ сьогодні поширили інформацію про те, що голова Штабу національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата зробив заяву, в якій застерігає Росію від закупівлі іранських балістичних ракет. За його словами, якщо це станеться, країна розпочне постачання високоточних ракет Україні. Це на додачу до того, що за даними західних ЗМІ, Ізраїль вже дозволив країнам НАТО постачати Україні зброю з ізраїльськими компонентами.

Чи буде Ізраїль постачати ракети Україні, чи ні – поки що невідомо. Але, це чіткий дипломатичний сигнал Росії: якщо ви перетинаєте червону лінію, Ізраїль вступає у гру. Разом з тим, речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат запевнив, що насправді історія з постачанням ракет Росії від Ірану не така вже і проста. І далеко не факт, що Іран на це зрештою наважиться. Втім, якщо це станеться, допомога від Ізраїлю точно буде доречною.

Втім, маємо ще й новини, щодо ракетного удару по Польщі 15 листопада. Польська прокуратура заявила, що не погодиться долучити українську сторону до розслідування вибуху ракети в селі Пшеводув. Там запевняють, що це суперечило б процедурі, не кажучи вже про інтереси слідства, в рамках якого розглядаються всі можливі версії, в тому числі і про те, що могла впасти зенітна ракета з України. Тож, очевидно, що це розслідування буде більш закритим і Польща дотримуватиметься першочергової версії.

Але, з цієї історії є і певні позитивні новини. Зокрема, напередодні міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт заявила, що країна запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для безпеки повітряного простору. На цю пропозицію вже відреагував міністр оборони Польщі Маріуш Блащак. І гарна новина полягає в тому, що Блащак пропонує розмістити надану систему Patriot на кордоні з Україною.

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