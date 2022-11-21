Россия зря договаривалась с Ираном: какой удар Кремлю грозит нанести Израиль

ВСУ продолжают выбивать врага из Украины, а западные партнеры – оказывать помощь. Какую неожиданность подготовил нам Израиль и на что повлияло падение ракеты в Польше?

На эти и другие вопросы попытался ответить журналист 24 канала Алексей Печий. Он также проанализировал ситуацию на фронте и подсветил тему недоверия россиян к Кремлю и Путину.

Читайте также Ни огненные валы, ни ракетный террор нас не одолели: почему Украина побеждает

В День Достоинства и Свободы, ВСУ постепенно, шаг за шагом, освобождает Луганщину. Об этом говорят наши военные, а британская разведка рассказывает о слабых местах оккупантов на этом направлении. Вместе с тем, все еще фиксируется перемещение врага по разным направлениям, вероятно, для занятия оборонительных рубежей.

Впрочем, каждый раз, когда Россия терпит поражение на поле боя, она прибегает к опасным провокациям. В частности, в МАГАТЭ заявили, что страна-агрессорка ходит по лезвию ножа, нанося удары по Запорожской АЭС. И вот уже в Росатоме заявляют, что ЗАЭС оказалась на грани катастрофы.

Вместе с тем, есть и определенные новости относительно удара ракеты по территории Польши. Польские прокуроры заявили, что они выступают против участия украинцев и американцев в расследовании инцидента, и это, конечно, добавляет вопросы. Впрочем, у этой ракетной атаки уже есть свои последствия – с одной стороны, Польша планирует установить системы ПВО Patriot на границе с Украиной, а с другой – Литва передумала передавать Украине ПВО Nasams, потому что боится за собственную безопасность.

Однако есть и хорошие новости, ведь другие партнеры все же усиливают поставки оружия, причем и те, кто до сих пор воздерживался. В то же время в России начали активно искать пути, как удержать ситуацию под контролем, ведь Кремль в очередной раз решил изменить риторику по поводу войны. Итак, подробнее обо всем этом дальше и поговорим.

ВСУ продолжают выбивать врага в Луганской области

Начнем, конечно, с ситуации на фронте. Она может выглядеть неоднозначной. Впрочем, на самом деле преимущество на нашей стороне, и эта тенденция сохраняется. И, конечно, в День Достоинства и Свободы наш боевой дух становится еще крепче, а это, в свою очередь, еще больше ломает нашего врага.

Президент Владимир Зеленский в своем обращении четко подчеркнул, что украинцы готовы отдать все за победу над государством-агрессором. Мы можем остаться без света и горячей воды, но никогда не останемся без воли. Он подчеркнул, что украинцы готовы отдать последнее, чтобы украинский военный достойно выглядел, воевал и побеждал. Так что шансов у врага нет.

И наша уверенность в победе конвертируется в способности нашей армии. В частности, глава Пентагона Ллойд Остин сегодня четко заявил, что россиянам не стоит надеяться на передышку зимой. По словам министра обороны США, Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, и в этом наше преимущество. ВСУ будут в гораздо лучшем состоянии, чем наши противники благодаря поддержке, которую оказывают партнеры.

Но главное наше преимущество даже не в поддержке Запада, а в наших бойцах Вооруженных Сил Украины. И они каждый день доказывают, что победа точно за нами. В частности, достаточно положительные новости сегодня с Луганщины. Накануне глава ОВА Сергей Гайдай сообщал, что на территории области проходят тяжелые бои. В то же время, украинские защитники постепенно продвигаются ближе к крупным городам области, в частности, к Рубежному и Кременной.

Сегодня же Гайдай очертил основные направления боевых действий в Луганской области. Итак, на Луганщине Силы обороны Украины продвигаются вперед на направлении Сватово – Кременная и там, шаг за шагом, происходит освобождение территорий. В то же время, вблизи Белогоровки наши защитники ведут оборонительные бои. Ведь туда враг бросил огромные силы для того, чтобы захватить ее. Они ее рассматривают и как плацдарм для будущего наступления, и как способ защитить себя, чтобы Лисичанск не был в полуокружении. Так что пока наши бойцы держат там оборону.

К теме "Заваленные труппами российских военных": Гайдай рассказал детали происходящего на фронте

И это не просто так, ведь выглядит так, что ВСУ сдерживают атаки врага в районе Белогоровки, одновременно активно атакуя направление Сватового. И здесь есть интересная деталь, по мнению британской разведки, участок в районе Сватового стал более уязвимым оперативным флангом российских войск, ведь ВСУ до того активно его зачищали. Как отмечается, за последние семь дней вокруг Сватовского района Луганской области продолжаются интенсивные артиллерийские бои. То есть, по тактике ВСУ сначала уменьшают плотность войск врага и только потом идут в контратаки.

Поэтому, по мнению британской разведки, первая фаза может уже сейчас подходить к концу, а значит, враги в Сватовом могут оказаться в ловушке. Соответственно, на этом направлении российские войска продолжают придавать приоритет сооружению оборонных позиций, почти наверняка частично укомплектованных плохо подготовленными мобилизованными резервистами.

Мы помним, что после бегства россиян из Херсона они перебросили свои силы на Луганщину в надежде удерживать эти территории. Однако, по данным разведки, вся проблема для оккупантов на Востоке в том, что они одновременно пытаются и удерживать Луганщину, и атаковать на Донетчине. Но сил и средств для этого критично не хватает, и никакое количество мобилизованных здесь им не поможет.

И очевидно именно по этой причине, враги начали бить по Херсону и по правобережью области. Сегодня, по данным заместителя главы Херсонской ОВА Юрия Соболевского, россияне нанесли удары по гражданской инфраструктуре города. Очевидно, таким образом, они пытаются создать больше угроз, чтобы меньшее количество наших бойцов перебросили на другие направления.

Очевидно, что по той же причине захватчики могут совершить провокации на территории Беларуси, о которых говорила украинская разведка вчера. Это попытка растянуть Силы обороны Украины по нескольким направлениям, понимая, что у них тех сил уже не хватает на всю линию фронта. И на это никак не влияет подкрепление, состоящее из мобилизованных.

У противника огромный дефицит техники

Здесь сделаю акцент на том, что, конечно, Россия может прибегнуть и к новой волне мобилизации, и бросать на фронт срочников. Но главная проблема для врагов состоит в том, что у них возник дефицит именно вооружения и техники.

Сегодня исследователи платформы Oryx подсчитали сколько техники потеряла Россия за время полномасштабной фазы войны. Здесь сделаю ремарку: исследователи считали уничтоженной только ту технику, уничтожение которой было четко подтверждено фото- и видеоматериалами. С начала полномасштабной войны Россия потеряла по меньшей мере 8 044 единиц военной техники.

Документально подтверждено, что в металлолом превратили почти 5 тысяч единиц техники, а еще более 2,5 тысяч – это та техника, которую захватили ВСУ. И здесь есть важная деталь: оккупанты только танков в общей сложности потеряли более 1,5 тысячи, 522 из которых перешли на сторону ВСУ.

Еще раз подчеркну, что это только техника, которую аналитикам удалось идентифицировать за фото и видео. В перечень не внесли технику, которая была уничтожена, но не снята. Да и ту, которую подбили и оккупанты потащили ее на ремонт. То есть фактическое количество утраченной техники значительно больше. Впрочем, даже по таким осторожным оценкам у России уже нет половины своего танкового парка. На самом же деле, еще больше.

Стоит внимания Еще около 400 оккупантов ликвидированы: потери врага по состоянию на 21 ноября

Россияне больше не верят Путину и минобороны

И в таких условиях скрывать поражение на фронте, даже от россиян, становится все сложнее. Итак, аналитики из Института по изучению войны, исследовав последние действия Путина, приходят к выводу, что в Кремле начали понимать – доверие россиян к Кремлю и минобороны критически низкое. А значит, чтобы не потерять влияние на массы, диктатор начал поощрять работу разных военных корреспондентов, освещающих ход войны.

По данным аналитиков, Кремль, годами общавшийся с народом с помощью пропагандистов на федеральных СМИ, начал все больше давать волю так называемым "милитари блогерам" в телеграме. И такую ставку на военкоров Путин делает не просто так, ведь они могут выглядеть как независимые от Кремля журналисты. Мол, часть из них поддерживает политику России, а часть – откровенно критикует российское военное командование. А есть еще часть тех, кто откровенно обвиняет лично Путина в последовательных военных неудачах в Украине. И то, что Кремль терпит сообщество этих военкоров, удивляет учитывая его цензуру других более традиционных СМИ.

Впрочем, на самом деле, все эти военкоры в телеграмме по факту работают на Кремль. Аналитики, исследовав авторов ряда телеграм-каналов, пришли к выводу, что практически все они либо касаются Кремля, либо работают на российские пропагандистские СМИ.

Более того, Путин даже назначил одного из таких военкоров в состав Российского совета по правам человека. То есть, диктатор, понимая провал коммуникации через традиционные СМИ, понимая недоверие к Кремлю и Минобороне, пытается контролировать ситуацию через таких вот телеграмных военных корреспондентов.

И это очень важный колокольчик – Кремль понимает, что постепенно теряет поддержку. Или же привлечение военкоров, критикующих режим, в лагерь Кремля, – это еще и подготовка, вероятно, к новым провалам на фронте.

Оккупанты могут отступить из ЗАЭС

Дело в том, что вокруг Запорожской АЭС развивается довольно странная ситуация. Напомним, утром 20 ноября эксперты МАГАТЭ сообщили, что в районе ЗАЭС прогремело более 10 взрывов – несколько зданий на территории станции повреждены. В Энергоатоме насчитали более 12 российских ударов и заявили, что таким образом Россия пытается вывести из строя инфраструктуру, которая передает электроэнергию на свободные украинские территории. И вот сегодня, в МАГАТЭ заявили, что эти обстрелы – одни из самых интенсивных, и что они очень угрожают безопасности. Об этом заявил гендиректор Рафаэль Гросси.

Далее Гросси заверил, что он проводит активные консультации с мировыми лидерами и настаивает на том, что согласование и внедрение зоны ядерной безопасности и безопасности вокруг ЗАЭС должно состояться прямо сейчас. И тут вдруг гендиректор российской компании Росатом заявляет, что на ЗАЭС есть риск атомной аварии. А дальше Лихачев заявил, что страна-агрессорка считает "недопустимой и неадекватной" резолюцию совета руководителей МАГАТЭ, призвавшую Россию немедленно вывести свои войска с территории ЗАЭС и прекратить давление на украинский оперативный персонал атомной электростанции.

Кроме того, Лихачев перевел ответственность за создание зоны безопасности вокруг ЗАЭС на главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Мол, создание такой зоны – это головная боль именно МАГАТЭ. И тут как раз и появилось первое предположение, что россияне так и не смогли взять станцию под свой окончательный контроль. Следовательно, после того, как Китай заявил четкое осуждение ядерного шантажа России, враги могут планировать все же передать станцию под контроль МАГАТЭ. И интересно, что те же российские военкоры, которых теперь поддерживает Путин, лично приветствуют такой шаг. Мол, пусть за ЗАЭС отвечает кто-нибудь другой.

Это интересно Парламентская ассамблея НАТО признала Россию государством-террористом: детали резолюции

Украина продолжит получать оружие от партнеров

И здесь не следует думать, что это очередной жест доброй воли. Нет, россияне понимают, что удержать эту территорию, в конце концов, они не смогут. Поэтому пытаются делать вид, что это они сами так решили, а не ВСУ их заставили. Почему так? Дело в том, что поставки оружия для ВСУ с Запада не будут останавливаться, а наоборот могут увеличиться.

Ведь расколоть Запад Путину не удалось. И уже очевидно, что даже на фоне новостей о том, что и в Германии, и во Франции могут ввести отключение света, НАТО уверяет, что помощь продолжится. Хотя здесь также есть определенные тревожные колокольчики.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс исчерпал большую часть собственных запасов оружия и боеприпасов, и ему необходимо работать с промышленностью, чтобы нарастить производство для продолжения поддержки Украины. Впрочем, он уверяет, что страны блока готовятся к наращиванию изготовления оружия для Украины.

И, как ни странно, но первой на этот призыв отреагировала Италия, где недавно к власти пришли довольно пророссийские силы. Министр обороны Италии Гвидо Гроззето заявил, что правительство попросит парламент одобрить новый декрет о военных и гражданских поставках в Украину в течение всего 2023 года. Такой декрет позволяет правительству в любой момент направлять помощь Украине, не спрашивая разрешения парламента. И Гроззето уверяет, что является подтверждением того, что Италия продолжит поставлять Украине оружие теми способами, которые будут согласованы с партнерами по НАТО и Киеву. И здесь важно отметить, что несколько дней назад представитель правящей коалиции сообщил, что Италия готовит новый пакет вооружений для Украины, включая системы противовоздушной обороны, о которых особо просил Киев.

Израиль четко и ясно предупредил Россию

Так же, прозвучал интересный намек со стороны Израиля. Израильские СМИ сегодня распространили информацию о том, что глава Штаба национальной безопасности Израиля Эяль Хулата сделал заявление, в котором предостерегает Россию от закупки иранских баллистических ракет. По его словам, если это произойдет, страна начнет снабжение высокоточными ракетами Украины. Это вдобавок к тому, что по данным западных СМИ, Израиль уже разрешил странам НАТО поставлять Украине оружие с израильскими компонентами.

Будет ли Израиль поставлять ракеты Украине или нет – пока неизвестно. Но это четкий дипломатический сигнал России: если вы пересекаете красную линию, Израиль вступает в игру. Вместе с тем, спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заверил, что на самом деле история с поставками ракет России от Ирана не так уж проста. И далеко не факт, что Иран на это в конце концов отважится. Впрочем, если это произойдет, помощь от Израиля будет точно уместна.

Впрочем, есть еще и новости относительно ракетного удара по Польше 15 ноября. Польская прокуратура заявила, что не согласится включить украинскую сторону в расследование взрыва ракеты в селе Пшеводув. Там уверяют, что это противоречило бы процедуре, не говоря уже об интересах следствия, в рамках которого рассматриваются все возможные версии, в том числе о том, что могла упасть зенитная ракета из Украины. Очевидно, что это расследование будет более закрытым и Польша будет придерживаться первоочередной версии.

Но из этой истории есть и определенные положительные новости. В частности, накануне министер обороны Германии Кристин Ламбрехт заявила, что страна предложила Польше системы противоракетной обороны Patriot для безопасности воздушного пространства. На это предложение уже отреагировал министр обороны Польши Мариуш Блащак. И хорошая новость состоит в том, что Блащак предлагает разместить предоставленную систему Patriot на границе с Украиной.

Стоит внимания – выступление Зеленского на Парламентской ассамблее НАТО: смотрите видео