Частково вже отримує, – військовий експерт пояснив, чим платить Росія Ірану за дрони

Росія посилює військово-стратегічну співпрацю з Іраном. Утім, за допомогу країна-агресорка має платити Тегерану.

Так, напередодні було підтвердження про постачання Ірану російських винищувачів Су-35. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт з Ізраїлю Давид Гендельман.

Зверніть увагу Нова загроза з неба: чим небезпечні Shahed-191, Shahed-129, Mohajer-6 і як Росія їх отримала

Що Іран отримує від Росії в обмін на дрони

Також з'явилася інформація, що Москва надає Тегерану кіберзброю. Іран вже просунувся в області кібервійни, а за співпраці з росіянами може просунутися ще більше. Крім того, теоретично надалі з боку Росії може бути постачання Ірану комплексів С-400.

Водночас Тегеран не лише постачає дрони-камікадзе країні-агресорці, якими вона цинічно обстрілює мирні українські міста, а й планує побудувати в Росії завод з виробництва своїх безпілотників. Відтак, кожна сторона намагається отримати те, чого їй не вистачає.

Іран допомагає Росії не за гарні очі, а також хоче щось отримати й частково вже отримує,

– зауважив військовий експерт.

Гендельман сказав, чим Москва платить Тегерану за дрони: дивіться відео

Чи готова Росія платити Ірану ядерними технологіями

Захід та Ізраїль негативно реагують на співпрацю Москви з Тегераном. Зі свого боку Захід постійно запроваджує додаткові санкції проти іранських компаній та приватних осіб. Відповідна ситуація і з Росією.

Надалі все залежиме від того, чи перейде Росія з Іраном у своїй співпраці якусь межу. Наприклад, передача ядерних технологій,

– припустив військовий експерт.

На його думку, наразі Москва не готова передавати Тегерану ядерні технології. Захід уважно пильнує за ситуацією і якщо помітить відповідні кроки – то застосує додаткових заходів.

Москва регулярно отримує дрони від Тегерана

У Міноборони Великої Британії зазначили, найімовірніше, Росія почала регулярно отримувати невелику кількість дронів-камікадзе типу "Шахід" від Ірану. За даними розвідки, від початку березня 2023 року загарбники запустили щонайменше 71 ударний безпілотник іранської розробки по цілях в Україні.

У британському оборонному відомстві також додали, що окупанти запускають "Шахіди" з двох напрямків: Краснодарського краю на Сході та Брянської області на Північному сході.

"Це дозволяє Росії гнучко націлюватися на широкий сектор України та зменшує час польоту до цілей на Півночі України. Ймовірно, це також спроби вивчити та виснажити українську ППО", – йдеться у звіті розвідки Великої Британії.